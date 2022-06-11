Tüketici kredilerinden alınan BSMV oranı artırıldı
Tüketici kredilerinde alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Düzenleme tüketici kredilerindeki maliyetin yükselmesine neden olacak.
Tüketici kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre daha önce yüzde 5 oranında alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 10’a yükseltildi. Yürürlüğe giren düzenleme tüketici kredilerindeki maliyetin yükselmesine neden olacak.