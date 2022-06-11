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Tüketici kredilerinden alınan BSMV oranı artırıldı

Tüketici kredilerinde alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Düzenleme tüketici kredilerindeki maliyetin yükselmesine neden olacak.

Yayınlanma: 02:38 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Tüketici kredilerinden alınan BSMV oranı artırıldı

Tüketici kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre daha önce yüzde 5 oranında alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 10’a yükseltildi. Yürürlüğe giren düzenleme tüketici kredilerindeki maliyetin yükselmesine neden olacak.

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