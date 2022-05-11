Tüm Emekliler Sendikası: “Emekli sefalet içinde, atık topluyor”

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Emeklilerin yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığını belirten Hürkardeş, "Pazara bile akşam vakti gidip, atık sebze meyve topluyorlar, sefalet ve açlık var" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

En düşük emekli maaşının 5 bin lira olmasını ve yılda 4 maaş da ikramiye verilmesini isteyen Hürkardeş, emeklilerin aldığı ilaçlardan KDV'nin kaldırılmasını da önerdi. Hürkardeş şunları söyledi:

“YÜZDE 70 ZAM”

“Enflasyon yüzde 100'lerin üzerine çıkmasına rağmen artık emekliler yaşam koşulları zorlaştığı için geçinemiyor, emekli maaşları kiraya dahi yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, rafta, mutfakta yangın var, sefalet ve açlık var. Açlık sınırı 5 bin 700 TL'nin üzerine çıktı. Emekli maaşlarına en az yüzde 70 ek zam gelmeli ki emekliler mutfak alışverişlerini yapabilsin.”

“ATIK TOPLUYORUZ”

“Emekliler geçinemiyor, pazara bile gidemiyor. Pazarın bitmesini bekleyip, atık topluyorlar. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Emekli maaşlarının asgari ücretin de üzerine çıkarılması lazım. Sağlık konusunda da geriatri klinikleri açılmalı. Emekliler ücretsiz tedavi olmadı. İlaç parasından KDV alınmamalı. Emekliler 2.500- 3 bin TL alsa ne olacak?. Kiralar çıkmış 4 bin liraya. Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı ve diğer giderleri 10 bin liranın üzerinde. Hem maaş zammı hem de yılda 4 maaş ikramiye talep ediyoruz.”

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