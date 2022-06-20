Turist sayısı pandemi öncesini yakalayamadı

Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 2022 Mayıs'ta 3,8 milyonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 arttı. Ancak pandemi öncesi dönem olan 2019'un aynı ayına göre yüzde 5 azaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı mayıs ayına ait Sınır İstatistikleri’ni yayınladı. 2022 yılı mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış kaydedildi. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı mayısta 3 milyon 824 bin 555 oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl seyahat yasaklarının sona ermesi nedeniyle yükselse de pandemi öncesi dönem olan 2019’un altında kalmaya devam etti. 2019 Mayıs’ta Türkiye’ye gelen yapancı sayısı 4 milyon olmuştu. Buna göre yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesine göre yüzde 5 daha az oldu.

Öte yandan 2022 Mayıs ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yüzde 0,98’i günübirlikçi oldu. Aynı ayda gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller, yüzde 37 ile İstanbul yüzde 36,67, yüzde 30 ile Antalya, yüzde 10 ile Edirne oldu.

EN ÇOK ALMANLAR GELDİ

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış göstererek 11 milyon 301 bin 602 oldu.

Mayısta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 12,94 (494 bin 929) ile birinci, İngiltere yüzde 10,33 (395 bin 56) ile ikinci, Rusya Fed. yüzde 9,48 (362 bin 676) ile üçüncü sırada kaldı. Rusya’yı Bulgaristan ve İran izledi.

İlginizi Çekebilir Halkın yüzde 70'inın tatil planı yok

İlginizi Çekebilir Turizmin yeni virüsü enflasyon: İki kişilik en ucuz tatil 15 bin TL'den başlıyor