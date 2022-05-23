Turistler otellerden sonra estetiğe koşuyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile birlikte Türkiye’ye bu yıl rekor seviyede turist beklenirken, sağlık turizminde de hareketin arttığı ifade ediliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'ye gelen turistlerin yaptığı sağlık harcaması 1 milyar 48 milyon dolar olurken, bu yıl bu rakamın en az 2 katına çıkabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE 2 BİN 500 EURO

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, kaliteyi uygun fiyata sunduklarını ifade ederek, Türkiye'nin saç ekimi ve estetik operasyonlar başta olmak üzere sağlık turizminde dünyada ön plana çıkmaya başladığını belirtti. İyi bir uzmanın elinden saç ekimi fiyatının Avrupa'da 15 bin Euro, ABD'de 12 bin dolar, Japonya'da 30 bin dolar olduğunu anlatan Terziler, Türkiye'de ise bu rakamın, ulaşım ve otel dahil, 2 bin 500 Euro olduğunu aktardı.

Sağlık turizminde tanıtım ve markalaşmanın önemine değinen Terziler, 2022 yılında saç ekiminden ve estetikten en az 1.5'er milyar dolar gelir beklediklerini, yılın tamamını 3 milyar doların üzerinde kapatacaklarını kaydetti. Kaplıca gibi sağlık uygulamalarının da önemli bir sektör haline geldiğini anlatan Terziler, burada da 2-3 milyar dolar civarında gelire ulaşılabileceğini dile getirdi.

Merdiven altı kliniklere dikkat

– Türkiye'de erkeklerin yüzde 65'inin saç sorunu olduğunu ifade eden Dr. Servet Terziler, burada çok büyük bir potansiyel olduğunu belirterek merdiven altı olarak tabir edilen saç ekim kliniklerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.