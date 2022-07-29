Turizm geliri ikinci çeyrekte 2019’u geride bıraktı

Turizm geliri, 2022 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8,7 milyar dolara çıktı. Elde edilen bu gelir, 2019'un ikinci çeyreğinde elde edilen 7,9 milyar dolarlık geliri de geride bırakmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 II. Çeyrek: Nisan-Haziran dönemine ilişkin Turizm İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolara çıktı.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Böylece, elde edilen turizm geliri ikinci çeyrekte 2019’u geride bırakmış oldu. Türkiye’nin turizm geliri, 2019’un ikinci çeyreğinde 7 milyar 973 milyon 963 bin dolar olmuştu.

YURT DIŞINA ÇIKABİLENLER 2019’A GÖRE SERT DÜŞTÜ

2019’un ikinci çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi olmuştu.

2022 ikinci çeyrekte ise, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişiye çıksa da 2019’daki rakamların oldukça altında kaldı ve 778 bin 533 kişi azalmış oldu.

Bunların kişi başı ortalama harcaması bir önceki çeyrek 640 dolar iken, ikinci çeyrekte 635 dolara düştü.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 78 DOLAR

2022’nin ikinci çeyrekte, yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 456,1 artarken, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 331,3 ve konaklama harcamaları yüzde 185,6 arttı.

YABANCILAR EN ÇOK GEZİ, EĞLENCE AMACIYLA GELDİ

Öte yandan, Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısının detaylarına bakıldığında, bunların yüzde 87’sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, yüzde 13’ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu gözlemlendi.

2022’nin ikinci çeyreğinde yabancı ziyaretçiler, Türkiye’yi yüzde 70,4 ile en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ziyaret etti.

İkinci sırada yüzde 14,8 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile “alışveriş” yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye’ye yüzde 57,9 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

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