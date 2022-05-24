Türk dönerinin ‘ürün Adı’ tescili için AB Komisyonu’na başvuruldu

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) döneri sahiplenen Almanya ve Yunanistan’dan önce davranarak, Avrupa Birliği Komisyonu'na 'Geleneksel Ürün Adı' tescili için başvuru yaptı. UDOFED Başkanı Mehmet Mercan, "Dönerin ana yurdunda mücadelemiz iki yıl sürmüştü. Şimdi dünya döneri, Türk ürünü olarak tanıyacak" dedi.

Selami AYDIN

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Almanların ‘Berlin Döneri' olarak sahiplendiği Yunanistan'ın da tescil hazırlıklarında olduğu geleneksel Türk döneri, Avrupa Birliği Komisyonuna ‘döner' ismiyle geleneksel ürün adı başvurusu yaptı. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan dönerin tescili için ilk başvuruyu yapan ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

Mercan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Dönerin ana yurdunda tescil mücadelemiz iki yıl sürdü ve sonunda tescili gerçekleştirebildik. Almanya ve Yunanistan sahip çıkmaya çalıştı. Eğer bizden önce başvuruda bulunsalardı onların başvuruları reddedilene kadar bir başka ülke başvuruda bulunamayacaktı. Fakat bu konuda ısrarlı mücadelemiz sonunda ilk başvuruyu biz yaptık” ifadelerini kullandı.

‘GEÇMİŞİ 15'NCİ YÜZYILA DAYANIYOR'

Dönerin, Türkiye'nin geleneksel bir ürünü olduğunu söyleyen Mercan, “Döner 15'nci yüzyılın başlarından itibaren bu topraklarda üretimi ve tüketimi yapılan geleneksel bir ürünümüzdür. İlk yazılı kayıtların 1546 yılına ait olduğunu biliyoruz. Ülkemizde ve dünya ülkelerinde sevilerek tüketilen döner, et ve et ürünü sektöründe yüzde 60'lık bir paya sahip. Çabalarımız sonucu geçen yıl döneri Somut Olmayan kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kaydettirdik. Ülkemizde üretilen dönerin yüzde 20'sini ihraç ediyoruz” diye konuştu.

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