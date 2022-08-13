Türk Lirası yine kaybedenler kulübünde

Dolardaki keskin düşüş haftaya damga vururken, gelişen ülke para birimlerine nefes aldırdı. Ancak TL bu hafta değer kazanamayan az sayıda para biriminden biri oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızının hafifleyeceği beklentisiyle dolar beş ayın en büyük kayıplarını verdi. Doların neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kaybetmesi, aynı zamanda bütün gelişmekte olan ülke ekonomilerine de olumlu yansıdı. Gelişmekte olan ülke para birimleri, dolardaki keskin düşüşün damgasını vurduğu bu haftayı pozitif tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak aşırı gevşek para politikasının ve yirmi yılın en hızlı enflasyonunun baskısı altında kalan Türk Lirası, ‘kaybedenler kulübündeki' yerini koruyor.

ŞİLİ PESOSU ÖNE ÇIKTI

Dolar endeksi (DXY) haftalık yüzde 1'e ulaşan düşüşü ile 105 seviyesi civarına gerilemesinin ardından yatay seyrini koruyor. Gelişen ülke para birimlerinin 5-12 Ağustos tarihlerinde dolar karşısındaki performansında Şili Pesosu yüzde 3.64 kazançla ilk sırada yer aldı. Güney Afrika Randı'nın haftalık kazancı yüzde 3.12, Meksika Pesosu'nun yüzde 2.4, Rumen Leyi'nin ise yüzde 1.68'i buldu. 23 gelişen ülke arasında, aralarında Türkiye'nin bulunduğu 7 ülke para birimi dolar karşısında haftayı kayıpla kapattı. En çok kaybı yüzde 1 ile Arjantin Pesosu verirken, TL'nin haftalık kaybı ise yüzde 0.23 oldu.

HASSASİYETİ ARTABİLİR

TL'nin, değer kazanmayan az sayıda para biriminden biri olduğuna işaret eden Tera Yatırım Baş Ekonomist Enver Erkan, içeride enflasyon beklentilerinde bozulma devam ederken, cari açık finansmanında özellikle sonbaharda turizm etkisi ortadan kalktıktan sonra yaşanabilecek zorlukların, TL'de baskıyı artırabileceğini söyledi. Erkan, “TL'nin son derece negatif reel faiz oranları da (eksi yüzde 65.50) bu konuda hassasiyet derecesini artırabilir” dedi.

Rusya, varlık fonu için TL almayı değerlendiriyor

Rusya Merkez Bankası ülkenin varlık fonunun Çin, Hindistan ve Türkiye'nin yanı sıra diğer bazı ülkelerin para birimlerine yatırım yapabileceğini açıkladı. Bankanın ‘2023-2025 Para Politikası' raporunda “Rusya Maliye Bakanlığı bütçe kuralı mekanizması oluşturmak ve varlık fonunu yenilemek için dost ülkelerin para birimlerine (yuan, rupi, TL ve diğerleri) yatırım konusunda çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

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