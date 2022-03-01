Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi

Rusya-Ukrayna savaşı pahalıya patlayabilir. Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Rusya’daki 25 milyar dolarlık projeleri savaş kısa sürede sona ermezse riske girecek.

Ali Ekber ERTÜRK

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Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı etkilerken iki ülkede yatırım yapan Türk iş adamlarını da tedirgin ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyelerinin Rusya'da üstlendiği 150 projenin parasal tutarının 22 milyar dolar, Ukrayna'da ivme kazanan altyapı, ulaşım, otoyol, konut projelerindeki Türk müteahhitlerinin yürüttüğü yeni projelerin tutarının da 3 milyar dolar olduğu bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede sona ermezse toplam 25 milyar dolarlık projelerde büyük risk yaşanacak.

Savaş nedeniyle Ukrayna ekonomisinin çökmesi, bombardımanlarda havaalanları, otoyollar, altyapının tahrip olmasıyla Türk müteahhitlerine yansıyabilecek 3 milyar dolarlık riskin yanı sıra Rusya'nın da ABD-AB-İngiltere yaptırımlarıyla harcamalarda ve ödemelerde kısıntıya gitmesi durumunda bu ülkede de 22 milyar dolarlık bir alacak riskinin doğması ihtimali bulunuyor.

Turizmde hedef tutmayabilir

– Savaş Türk turizmini de olumsuz etkileyecek. Rusya'dan yapılan erken rezervasyonların yüzde 70'i Türkiye turlarıydı. Askerî harekâtın başlatmasıyla Rusya'dan rezervasyonlar kesilirken, Ukrayna'da ise tamamıyla durdu. 2022'de 45 milyon turist 35 milyar dolarlık hedef de büyük oranda riske girecek.