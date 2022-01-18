Türk oyun şirketinin değeri yeni yatırımla 2,75 milyar dolar oldu

255 milyon dolar yeni yatırım alan Türk oyun şirketi Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı

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İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 2.75 milyar dolar değerleme ile 255 milyon dolar yatırım aldı.

Şirket sadece sekiz ay önce 1 milyar dolar değerleme ile B serisi yatırım turunda 155 milyon dolar yatırım almıştı.

Bugün açıklanan C serisi yatırım turu ile birlikte şirket 2019 yılında kurulmasından bu yana 468 milyon dolar sermaye çekmiş oldu.

Son yatırım turuna Index Ventures’ın yanı sıra Makers Fund, BlackRock tarafından yönetilen fonlar, IVF, Kora ve Balderton Capital da katıldı.

İLK OYUNLARI EN ÇOK KAZANDIRANLAR ARASINDA

Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü ilk oyunu Royal Match, yayımlanan bültende yer alan bilgiye göre ABD ve İngiltere gibi başlıca pazarlarda en çok satış geliri sağlayan 10 oyun arasında yer almaya devam etti.

Şu anda 80 kişi istihdam eden şirket bu yıl 120 kişiyi işe almayı ve yeni bir oyun çıkarmayı planlıyor. (REUTERS)

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