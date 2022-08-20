Türkiye ekonomisi stagflasyona sürükleniyor

Son faiz kararının ardından Türkiye’nin yıl sonunda stagflasyona sürüklendiğine dikkat çeken ekonomistler, Türkiye’nin ne olursa olsun cari açık sorunundan kurtulması gerektiğini vurguladı.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'de tartışmalı politikalar ile birlikte kriz her geçen gün derinleşirken, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile birlikte yıl sonunda, ekonominin yüksek enflasyon ve durgunlukla stagflasyona sürüklenmesi bekleniyor. Türkiye'nin ekonomi dışında, mülteci sorunundan dış politikaya kadar tüm alanlarda risk envanterini yükselttiğine dikkat çeken ekonomistler, ne pahasına olursa olsun cari açık sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

YAVAŞLAMA BAŞLADI

Ekonomi Yazarı Güngör Uras'ın ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan anma töreninde ekonominin de durumu masaya yatırıldı. Düzenlenen panelde konuşan Ekonomist Mahfi Eğilmez, tüm dünyanın resesyon ve enflasyon arasında ciddi bir dalgalanma yaşadığını belirterek, “Türkiye de bu noktada. Büyüme yüzde 7'lerde görünüyor ama belli ki üçüncü çeyrekte yavaşladık.

MB ZARAR EDİYOR

Büyük ölçüde böyle giderse ki, bu faiz indirimine böyle bakmak lazım, dördüncü çeyrekte veya önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye stagflasyona doğru gidecek. Eğer yeniden kredi canlanması olup da yeni bir atılım olmazsa oraya doğru gidiyoruz” dedi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı dönemde enflasyonun yüzde 19'lar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Eğilmez, “TCMB hiç dokunmasaydı büyük bir ihtimalle enflasyon yüzde 25'lerde kur da 12 TL gibi bir yerlerde dengelenmiş olacaktı” diye konuştu. Eğilmez, bu dönemden çıkışın anahtarının beklentilerdeki iyileşme olduğunu belirterek, “Şu anda değerleme hesabına baktığınızda TCMB 250 milyar TL zarar ediyor. KKM ile adına faiz demek için her yönüyle yanlış bir politikanın içine girdik” dedi.

Ege Cansen: Cari açık belasından kurtulmalıyız

Panelde konuşan SÖZCÜ Gazetesi Yazarı ve İktisatçı Ege Cansen, Türkiye'nin dış borçkolik olduğuna ve çift para birimli bir ekonomi olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz bu cari açık belasını ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmaya mecburuz. Bunu kaldırmadığımız sürece bize bu dünyada rahat yok. Ne pahasına olursa olursun; kan kusarak, irin kusarak, Türkiye cari açıktan kurtulmadığı sürece bu konuşmalar devam eder. Benim bir önerim var. Türkiye'de enflasyonu dolarla ölçelim. Çünkü TL ölçü birimi olmaktan çıkmış. Lastik metre gibi. Lastik metre ile ölçüm yapılmaz.”

STAGFLASYON NEDİR?

Enflasyon artarken aynı zamanda ekonomide durgunluk yaşanması stagflasyon olarak adlandırılıyor.