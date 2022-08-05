Türkiye, Kongo’ya verdiği krediyi yeniden yapılandırdı
Türkiye, Eximbank kanalıyla Kongo ve Cibuti'ye verdiği yaklaşık 28 milyon Euro krediyi yeniden yapılandırdı. Yapılandırmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı.
Türk Eximbank tarafından, Kongo ve Cibuti’de gerçekleştirilen projelerin finansmanı amacıyla, 2016 yılında sağlanan krediler yeniden yapılandırıldı.
Yeniden yapılandırma anlaşması Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.
İki ülke tarafından imzalanan Borç Ödemelerini Askıya Alma Anlaşması’nda şu bilgilere yer verildi:
Türkiye ile Kongo arasında Brazzaville Uluslararası İş Kenti Projesi inşaatı için 20 Şubat 2015 tarihinde kontrat imzalandı. 4 Nisan 2016’da 197.4 milyon euro kredi sözleşmesi imzalandı. Kredinin 66.6 milyon euro kredi kullandırıldı. Kullanılmayan kısmı iptal edildi.
Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik zorluklar nedeniyle ödeneme belirtilen kredi yeniden yapılandırıldı. Yapılandırmada yüzde 4 ile 5.25 arasında yıllık faiz uygulanacak.
2027’YE KADAR ÖDEYECEK
Yeniden yapılandırma ödemelerinin 2022 Haziran ayında başlaması ve 2027 yılına kadar tamamlanması öngörüldü. İşte ödeme tablosu: