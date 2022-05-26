Türkiye Maarif Vakfı’na 1.8 milyar lira aktarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararda, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden, Türkiye Maarif Vakfı'na bu yıl için 1 milyar 871 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

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Türkiye Maarif Vakfı için bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında para aktarılmasına karar verildi.

“1 MİLYAR 871 MİLYON 857 BİN TÜRK LİRASINA KADAR KAYNAK AKTARILABİLİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda “Türkiye Maarif Vakfı'na, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilir” denildi.

Kararın amacı için ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek, faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17 Haziran 2016 tarihli 6721 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, kaynak aktarılmasıdır.”

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