‘Türkiye Suudi Arabistan’dan 20 milyar dolar istedi’ iddiası

Middle East Eye sitesi, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile 20 milyar dolarlık para girişi için görüşme yürüttüğünü öne sürdü. Yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zorlanan hükümet, seçim öncesinde Rusya ve Körfez ülkelerinden para arıyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ekonomisinde yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle sorunlar artarken, hükümet yurt dışından para arıyor.

Rusya’dan Akkuyu nükleer santrali inşaatı için yaklaşık 15 milyar dolarlık döviz girişi olacağı iddialarının ardından bir iddia da Suudi Arabistan için geldi.

Middle East Eye sitesinde Ragıp Soylu imzasıyla yayımlanan haberde Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan 20 milyar dolarlık finansman arayışında olduğu öne sürüldü.

Habere göre, 20 milyar dolarlık para girişi için Suudi Arabistan ile teknik düzeyde görüşmelerin devam ettiği bilgisi bir Hazine yetkilisi tarafından da teyit edildi. Hazine yetkilisinin ayrıca, Rusya’dan şu ana kadar 7 milyar dolarlık giriş olduğunu belirttiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden da benzer miktarlarda para girişi için Ankara’nın arayış içinde olduğu iki Türk kaynağa dayandırılarak aktarıldı.

SELMAN HAZİRAN’DA ANKARA’YA GELMİŞTİ

2 Ekim 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesi sonrasında iki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş, Suudi Arabistan Türkiye’ye ticari boykot da başlatmıştı.

Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Nisan 2022 tarihinde Suudi Arabistan’a gitmiş, bu ziyaretin ardından da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da 22 Haziran’da Ankara’yı ziyaret etmişti.

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