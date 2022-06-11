Türkiye Venezüela’da buğday üretecek

Çiftçi sürekli artan girdiler karşısında buğday alım fiyatlarının yetersiz kalmasından dert yanarken ve Türkiye'de buğday üretimi ciddi şekilde azalırken, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Venezüela’da buğday üretimine başlayacaklarını anlattı.

Özgür CEBE

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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Dicle Üniversitesi Konferans salonunda düzenlenen Tarımsal Perspektif Çalıştayı’nın kapanış programına katıldı.

Dün akşam gerçekleşen programa Kirişçi'nin yanı sıra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AKP Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.

Bakan Kirişçi, bitme noktasına gelen Türk tarımını desteklemek ve geliştirme yönünde somut adımlar ve çözüm önerileri yerine Venezüela'da buğday üretimi için anlaşma yapıldığını anlattı.

MADURO ‘BİZİM ÜLKEMİZDE ÜRETİN’ DEMİŞ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bu hafta Ankara’ya gelmiş, Anıtkabir’i ziyaret etmişti.

Kirişçi, “Venezuela Tarım Bakanı ve ardından Nikolas Maduro’nun kendisi de ‘bizim ülkemizde üretim yapın’ diye teklifte bulundu. ‘100 kilo buğday üretin 70’ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30'unu bize bırakın yeter’ dedi” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’deki sığınmacı sayısının 5 milyon kişiyi bulduğunu anımsatan Kirişçi, “Bu sığınanları da dikkate alarak ve refah seviyemiz yükseldikçe soframızdaki çeşitliliğin de arttığını hesaplara katarak bu toprağa çok ihtiyacımız var. Mera alanlarına çok ihtiyacımız var” dedi.

‘ALIN TERİNİ ÖDÜLLENDİREMİYORDUK’

“Bu ülke tohum ithal eden ve ithal tohumlarla üretimini yapan bir ülkeydi. Üreten ve tohum geliştirmek isteyen, ARGE yapan kardeşlerimizin alın terlerini ödüllendiremiyorduk” diyen Kirişçi, şöyle devam etti:

“Yine toprak koruma ve arazi kullanım kanunu çıkana kadar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef kayboldu” diyen Kirişçi, “200 milyon dolarlık ithalatımız var. 1.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlamız var. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var. Biz iktidara geldiğimizde 15 milyon turist Türkiye’yi ziyaret eden vardı. Bugün bu ülkede pandemi döneminde 52 milyona kadar çıktı.”

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