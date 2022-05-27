Türkiye’de Rus şirket patlaması

Yaptırımlardan kaçan Ruslar, Türkiye'ye hücum etti. TOBB verilerine göre, Türkiye’de 2022 yılının Mart-Nisan döneminde Rus ortaklığıyla kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlandı.

Emre DEVECİ

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Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya'ya karşı sert ekonomik yaptırımlar uygulanırken, Türkiye'de kurulan Rus sermayeli şirket sayısında patlama yaşanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye'de 2022 yılının Mart-Nisan döneminde Rus ortaklığıyla kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlanarak 39'dan 200'e yükseldi.

Nisan 2021'de Türkiye'de kurulan Rus ortaklı şirket sayısı 21 iken, bu sayı Nisan 2022'de 136'ya yükseldi.

Nisan 2022'de Türkiye'de Rus ortaklı 8 anonim şirket, 128 de limited şirket kuruldu.

Türkiye'de Nisan 2022'de kurulan yabancı ortaklı şirket sayılarında Rusya başı çekti.

NİSANDA RUSLARDAN 93,7 MİLYON TL SERMAYE

Nisanda Rus ortaklığıyla kurulan 8 anonim şirketin sermaye toplamı 1 milyon TL olurken, bunun 975 bin TL'si Ruslardan geldi. Yine nisanda Rus ortaklı kurulan 128 limited şirketin sermaye toplamı 107,7 milyon TL olurken, bunun 92,7 milyon TL'si Ruslardan geldi.

Geçen sene nisanda Rus ortaklı kurulan 21 şirkete Ruslar toplamda 10,2 milyon TL sermaye koymuştu, bu sene rakam 93,7 milyon TL'ye yükseldi.

2021'in Ocak-Nisan döneminde Türkiye'de Rus ortaklı 60 şirket kurulurken, Rusların koyduğu sermaye 31,1 milyon TL idi. 2022'nin Ocak-Nisan döneminde ise şirket sayısı 231'e, Rusların koyduğu sermaye toplamı ise 183,3 milyon TL'ye yükseldi.

Nisan 2022'de kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 1650 oldu. Bu rakam Nisan 2021'de 977 idi.

RUS ORTAKLI ŞİRKETLER NERELERE YÖNELDİ?

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde İstanbul, 174 Rus ortaklı şirketin kuruluşuna ev sahipliği yaparak ilk sırada yer aldı. İstanbul'da Rusların kurdukları şirketlere koyduğu sermaye 44,1 milyon TL oldu.

Turizm kenti Antalya'da da bu dönemde 37 Rus ortaklı şirket kuruldu. Antalya'daki bu şirketlere Rusların koyduğu sermaye toplamı 90,3 milyon TL oldu.

Ocak-Nisan döneminde kurulan 8 inşaat şirketine Ruslar 113,8 milyon TL sermaye koydu. İnşaat, Rus ortaklı olarak kurulan şirketlerde en çok öne çıkan sektör olarak dikkat çekti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü de 121 şirket ve 53,6 milyon TL'lik sermaye ile öne çıkan diğer sektör oldu.

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