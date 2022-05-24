Türkiye’nin kredi iflas riski 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyede

Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri 730 puanla 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren beş yıllık CDS’leri, 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

IHS Markit’in verilerine göre, Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dolar/TL’nin 16,15 seviyesine kadar yükselmesiyle dünkü 704 puandan 730 puana yükseldi.

Dolar/TL'de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerinde yaşanan düşüş kalıcı olmadı ve kur bu sabah 16 seviyesini aştı. Euro/TL'de de 17,35 seviyesi görüldü. Böylece Türkiye’nin kredi iflas riskinde de sert artış görüldü.

CDS NEDİR?

CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır.

Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.

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