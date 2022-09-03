Türkşeker Müdürü’nden şeker arzına yönelik açıklama

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhiddin Şahin, "Kıtlık olacak kaygısı içerisine girmeye gerek yok. Şeker üretiminin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz" dedi.

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Malatya Şeker Fabrikası’nda 67. dönem şeker pancarı alım kampanyasının açılışında konuştu.

Türkiye’nin şeker üretiminin tüketimine yetecek seviyede olduğunu anlatan Şahin, “Kıtlık olacak kaygısı içerisine girmeye gerek yok. Şeker üretiminin bu yıl çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Türkiye’deki şeker üretim kapasitesi 3 milyon 600 bin ton” diyen Şahin, “İhtiyacımız olan 2 milyon 700 bin tondur. Türkşeker’in 1 milyon 200 bin ton kapasitesi var” diye konuştu.

‘ÜRETİMİN YÜZDE 36,5’İNİ DEVLET YAPIYOR’

Türkiye’de 33 şeker fabrikası bulunduğunu, bunlardan 15’inin kendilerine ait olduğunu belirten Şahin, “6 fabrika Pankobirlik’e ait, bunlar yarı kamu kuruluşlar, 12’si de özel sektöre ait” dedi.

“Oransal olarak baktığımızda şeker fiyatlarındaki hareketlilikten dolayı bunu belirtmekte fayda görüyorum, Türkiye’de şeker üretiminin yüzde 36,5’ni biz devlet olarak zaten yapıyoruz” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Piyasayı düzenli olarak regüle ederek, arz güvenliğini sağlıyoruz. Kalan yüzde 35’i de yine yarısal kamu kuruluş, iş ortağımız Pankobirlik yapıyor. Türkiye’de hiçbir zaman şeker arzında bir sıkıntı yok. Ukrayna savaşından dolayı ufak bir dalgalanma oldu ama Türkiye’de ortalama kişi başı şeker tüketimi 29-31 kilogramdır ve bu yıllar itibarıyla çok fazla değişmemiştir.” (AA)

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