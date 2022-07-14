TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda "TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Altı yıl önce yaşanan hain darbe girişimini demokrasiye sahip çıkmak için yaşamlarını ortaya koyarak engelleyen güvenlik güçlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

* Laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı ile demokratik kurumlarımızın, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, yaşamlarını ortaya koyan vatandaşlarımıza duyduğumuz minnetin en somut ifadesi olmalıdır.

* 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.