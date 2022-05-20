Twitter sevdası Musk’a pahalıya patladı: İki ayda 50 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter için yaptığı satın alma teklifinden bu yana yaklaşık 50 milyar dolar kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen ay sosyal medya platformu Twitter’ı satın alma planlarını açıkladığından bu yana 49 milyar dolardan fazla para kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Musk dünyanın zenginleri listesinin tepesinde kalmaya devam etse de, ünlü CEO’nun serveti nisan ayının başından bu yana beşte bir oranında küçüldü. Musk’un servetinin şu anda 209,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Bu kaybın kısmen Tesla’nın hisse fiyatındaki düşüşten kaynaklandığı belirtildi. Bu düşüşe Musk’ın Twitter satın alması ile ilgili finansman endişeleri ve borsalardaki genel kayıp neden oldu.

HİSSELER ÇAKILDI

Tesla hisseleri, nisan ayında yüzde 19, mayıs ayında yüzde 18,5 oranında değer kaybetti. Şirket çarşamba günkü işlemlerde yüzde 7’lik bir günlük kayıp yaşarken dün kısmen toparlanarak hisse başına 718,5 dolardan işlem gördü.

Bununla birlikte Twitter hisseleri çarşamba günü yüzde 3,8 değer kaybederken dün de düşmeye devam etti. Twitter hisseleri bu yüzde 25 değer kaybetti. Böylece şirket geçen ay yaşanan yüzde 26,7’lik kazancının neredeyse tamamını sildi.

NE OLDU?

Musk nisan ayı başında Twitter’da yüzde 9,2 hisseye sahip olduğunu ve 14 Nisan’da sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın almaya hazır olduğunu açıklamıştı. Twitter yönetim kurulu başlangıçta Musk’ın şirketi almasını istemese de 25 Nisan’da tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ancak geçen hafta Musk, satın almayı duraklattığını duyurdu. Bu açıklama da Twitter’ın hisse fiyatının anında yüzde 20 oranında düşmesine neden oldu. Sosyal medya devi 17 Mayıs’ta Musk’a satış için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) ön başvuruda bulunmuş ve anlaşmayı en kısa sürede tamamlamayı taahhüt etmişti.

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