Üç Fed hamlesi kriptolara darbe oldu

20.000 dolarda tutunmaya çalışan Bitcoin ve 890 milyar dolarlık piyasanın yükselebilmesi için fon girişlerine ihtiyaç var. Ancak Fed’in faiz artırımlarına devam edecek olması yatırımcı için ciddi endişe kaynağı oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kripto para piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü yaptığı 75 baz puanlık faiz artışı sonrası yön arayışında olsa da bu çaba, ABD'de resesyon olasılığının masada olması nedeniyle başarısız oluyor. Fed'in yükselen enflasyona karşı harekete geçerek bu yıl politika faizini üç kez artırması kripto paraları, hisse senetleri ve emtialara göre daha olumsuz etkiledi.

BOL PARA DÖNEMİ BİTTİ

Bol para döneminin sona ermesi yatırımcıların risk iştahını düşürürken, yıla 46.000 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin ilk faiz artışının gerçekleştiği 17 Mart'ta 40 bin 557 dolar seviyelerindeydi. Mayısta ikinci indirim geldiğinde ise 37.660 doları gördü. Ardından Luna vakasının da etkisi ile düşüş hızlandı. Bu hafta Fed'in faizleri 75 baz puan artırması Bitcoin fiyatının daha da değer kaybetmesini tetikledi. Böylece Bitcoin, geçen haftadan bu yana yüzde 30'u bulan değer kayıpları gördü. Haftalık kayıpları yüzde 40'a ulaşan Ethereum ise 1.000 dolar sınırına kadar geriledi.

KÜSEREK AYRILDILAR

Çoğu kişinin piyasadan küserek ya da para kaybıyla ayrıldığına dikkat çeken analistler, faiz artırımlarının devam etmesinin piyasada endişeyi artırdığını söylüyor. Yatırımcılar kripto para piyasalarının Fed'in faizi sene sonuna kadar üç kez daha artırarak yüzde 3.4'e yükseltme planından etkileyeceğinden endişe ediyor.

258 milyar dolarlık Dogecoin şikayeti

■ Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir “piramit şeması” oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık tazminat talebiyle dava edildi. New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin'in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.

Dolar 19 TL'ye dayanır, enflasyon yüzde 64'ü aşar

■ Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasanın dolar ve enflasyon beklentisinde sert artış haziranda da devam etti. TCMB haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar beklentisi 18.89 TL, enflasyon beklentisi ise yüzde 64.5 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 17.57 TL iken, bu anket döneminde 18.89 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 18.47 TL'den 20.70 TL'ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise yüzde 57.92'den yüzde 64.59'a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33.28 iken, bu anket döneminde yüzde 37.91 oldu. Katılımcıların gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemin- de yüzde 3.3 iken, bu anket döneminde yüzde 3.5 olarak gerçekleşti.

Altın zirvesinin 225 dolar gerisinde Fed'i izliyor

■ Ons altın yılın ilk çeyreğinde jeopolitik risk teması ile tarihi zirve 2.075 seviyesine ulaşması ardından enflasyon ile mücadele konusunda merkez bankalarının agresif faiz politikasına geçeceği beklentisiyle önemli bir baskı gördü. Altın ons fiyatı, geçtiğimiz haftanın büyük bir bölümünde 1.850 dolar civarında dar bir aralıkta hareket etti. Fed'in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla beraber dünyada doların daha da güçlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının zirvesinden 225 dolar geride baskı altına kalacağı belirtiliyor.