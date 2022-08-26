Ukrayna savaşı ABD’li tekellere yaradı: 200 milyar dolarlık rekor kâr geliyor

Ukrayna savaşıyla uçan enerji fiyatları Avrupa'yı krize sürüklerken ABD'li enerji devlerini uçuruyor. ABD'li kaya gazı sektörünün bu yıl 200 milyar dolarlık rekor kâr elde etmeleri bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki savaş Avrupa ekonomilerini enerji krizine sürüklerken ABD’li enerji şirketlerinin rekor gelirler elde etmesini sağlıyor.

ABD merkezli küresel vergi, danışmanlık, muhasebe ve denetim şirketi Deloitte'e göre ABD'li kaya gazı ve petrolü üreticileri bu yıl yaklaşık 200 milyar dolarlık rekor kâr elde etme yolunda ilerliyor.

Bloomberg'in haberine göre bu miktar, sektörü 2024'e kadar borçsuz bir hale getirmek ve potansiyel olarak doğalgaz üretimine daha fazla yatırım yapmak için yeterli.

Deloitte hazırladığı raporda yüksek petrol fiyatları ve disiplinli sermaye harcamalarının Amerikalı kaya gazı ve petrolü üreticilerinin rekor düzeyde kârlı bir yıl geçirmesini sağladığını belirtti. Kazançlar sayesinde petrol ve doğalgaz endüstrisinde 1,4 trilyon dolarlık rekor bir serbest nakit akışı oluşacak.

DOĞALGAZ ÜRETİMİNE RAĞBET ARTACAK

Bu verilere göre ABD'li üreticiler dünya çapındaki yüksek talep ve fiyatlar nedeniyle muhtemelen daha fazla doğalgaz üretimine odaklanacak.

Deloitte'in ABD petrol, doğalgaz ve kimyasallar bölümünün şefi Amy Chronis, doğalgaza doğru bir kayma gördüklerini, kaya gazı üreticilerinin ABD doğalgaz havzalarına daha kararlı bir şekilde yöneleceğini ve düşük karbonlu yakıtlara yatırımları artırmak için yeterli sermayeye sahip olabileceklerini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre bu yılki petrol ve doğalgaz patlamasındaki temel etken yüksek fiyatlar değil, endüstrideki sermaye harcaması eksikliği.

PETROL VE DOĞALGAZA YATIRIM DÜŞÜK SEVİYELERDE

Deloitte'in verilerine göre küresel şirketler petrol ve doğalgaz üretim projelerine 2014'e kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha az harcama yapıyor.

Raporda, “Yatırımlar petrol fiyatlarından ayrışıyor ve disiplinli sermaye harcamaları artık bir norm” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Deloitte'in analizi 2022 için Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 106 dolar, 2023 için varil başına 81 dolar olduğunu varsayıyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün 100,8 dolara kadar çıktı.

Raporda ABD'de sıvılaştırılmış doğalgaz üreticilerinin elde ettiği kârın ölçeği de yer alıyor. Söz konusu işletmelerin bu yıl geçen yılı ikiye katlayarak 59 milyar dolar kazanması bekleniyor.

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