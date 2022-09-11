Ukrayna’dan IMF’ye borç eleştirisi

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, IMF'nin Kiev'e borç verme konusunda çok yavaş hareket ettiğini belirterek kurumu eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna başbakanı, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) savaşın yarattığı ekonomik sorunlarla boğuşan Ukrayna için yeni bir yardım paketine imza atma konusunda yavaş ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kırım’ın Rusya’ya katıldığı dönemde ve Donetsk bölgesinde 2014-2015 yıllarında yaşanan askeri çatışma zamanında IMF’nin Ukrayna’ya yoğun destek sağladığını hatırlatan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal kurumun yeni bir anlaşmaya varmak için çok yavaş hareket ettiğini söyledi.

KASIMDA PARAYI ALMAYI UMUYORLARDI

Ukrayna, ağustos ayında yeni bir IMF kredi programı için resmen başvuru yapmıştı. Kiev yönetimi ilk ödemeyi kasım ayı gibi erken bir tarihte almayı umuyordu. Ancak Shmyhal’e göre, IMF diğer bağışçılara oranla Ukrayna ile olan görüşmeleri daha yavaş ilerletti.

Kiev’deki Yalta Avrupa Strateji Konferansı’nda konuşan Shmyhal, “ABD ve Avrupa’dan gelen liderliğe kıyasla IMF’den oldukça pasif bir tavır gördük. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Gerekli tüm belgeleri IMF’ye sunduk ve ortaklarımızı eylemlerini hızlandırmaya çağırıyoruz” dedi.

20 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR

Ancak Ukrayna hükümeti IMF’den talep ettiği yeni kredinin ayrıntılarıyla alakalı bilgi vermedi. Daha önce, Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Shevchenko Reuters’e yaptığı açıklamada Kiev’in 20 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. IMF’nin Ukrayna ofisi sözcüsü Ihor Shpak da yorum yapmayı reddetti.

Öte yandan kaynaklar IMF’nin savaşla ilgili belirsizliğini ve kredinin akıbetini sorun ettiği görüşünde. Savaşın Ukrayna ekonomisi üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı henüz belli değil. Ayrıca savaşın ne kadar süreceği de belirsizliğini koruyor.

MARTTA PARA VERMİŞLERDİ

IMF, mart ayında savaşın başlamasından birkaç hafta sonra kamu maliyesini desteklemek amacıyla Ukrayna’ya 1,4 milyar dolarlık hızlı finansman sağlamıştı. Ancak hükümetin tahminlerine göre Ukrayna aylık 5 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya. Bu nedenle ülkenin daha fazla paraya ihtiyacı var.

Diğer yandan Kiev yönetiminin 2024 yılına kadar IMF’ye olan yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunu geri ödemesi gerekiyor.

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