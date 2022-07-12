Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Krizde en kötüsünü henüz görmedik

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünyanın hiç bu kadar büyük bir enerji krizine tanık olmadığını ve kriz açısından henüz daha en kötüsünün görülmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Sidney Enerji Forumu'nda bugün konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol küresel enerji krizinin henüz zirveye ulaşmadığını söyledi.

Kuzey yarımkürede krizin kış yaklaştıkça daha da kötüleşeceği konusunda uyaran Birol, temiz enerjinin darboğazı çözebileceğine duyduğu güveni de dile getirdi.

Fatih Birol mevcut durumu “ilk küresel enerji krizi” diye nitelendirdi ve krizin dünya ekonomisi üzerindeki yaratacağı etkiden endişe duyduğunu belirtti.

‘BÖYLE BİR KRİZE TANIK OLMADIK'

Küresel tedarik zincirlerinin yenilenebilir kaynaklar açısından çeşitlendirilmesi ihtiyacına dikkat çeken Birol, özellikle Çin'in güneş panelleri üretiminin farklı aşamalarındaki hakimiyetinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

UEA Başkanı Birol, “Derinliği ve karmaşıklığı açısından dünya hiç bu kadar büyük bir enerji krizine tanık olmamıştı. Kriz açısından henüz en kötüsünü görmemiş olabileceğimize inanıyorum” dedi.

Petrol, doğalgaz, elektrik gibi tüm enerji kalemlerinde fiyatların arttığını vurgulayan Birol, bir numaralı doğalgaz ve petrol ihracatçısı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle sistemin krize girdiğini ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ HIZLANABİLİR

Birol ayrıca küresel enerjideki mevcut durumu, iki petrol arz şokunun vurduğu ve küresel bir durgunluğun tetiklendiği 1970'lerle karşılaştırdı. UEA Başkanı, bu krizlerin yakıt verimliliğinde ve nükleer enerji üretiminin gelişmesinde önemli yeniliklere ön ayak olduğunu da vurguladı.

Birol, “Dünya yine güncel gelişmelere böyle bir tepki gösterebilir: Küresel olarak enerji politikalarında bir sıçrama görebiliriz ve bazı iyi sonuçlar yaşanabilir” dedi.

Düşük karbonlu enerjiye geçişin mevcut küresel enerji krizinden destek alacağına dair iyimserliğini dile getiren Birol ülkelerin konuya yönelik taahhütlerine işaret etti.

Birol, emisyon azaltma hedefleri ile arz güvenliğinin acil olarak karşılanması ihtiyacı arasındaki gerilime dikkat çekerek mevcut darboğazın fosil yakıt üretimine daha fazla yatırım yapılmasına yol açmaması gerektiğini söyledi.

UEA Başkanı çatışmayı çözmenin zor ama imkansız olmadığını belirtti.

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