Uluslararası Enerji Ajansı: OPEC+’nın petrol kesintileri resesyona neden olabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) "OPEC+'nın petrol üretim kesintileri küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebilir" açıklamasında bulundu.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) OPEC+ petrol üreticileri grubunun geçen hafta üretimi kısma kararı almasının petrol fiyatlarının artmasına neden olduğunu ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini açıkladı.

IEA, “Ekonominin gittikçe kötüye gitmesi ve OPEC+ grubunun üretimi kısma planının fiyatlarda artışı tetiklemesi küresel petrol talebini yavaşlatıyor” dedi.

EKONOMİ İÇİN KIRILMA NOKTASI

Açıklamada, “Devam eden enflasyon baskıları ve faiz artırımlarının ekonomiye zarar vermeye devam ettiği bir ortamda, artan petrol fiyatları zaten resesyona girmenin eşiğinde olan küresel ekonomi için kırılma noktası teşkil edebilir” dedi.

IEA, 2023 için petrol talebi büyüme beklentisini günlük 470 bin varil azaltarak 1,7 milyon varile düşürürken, 2022 için 60 bin varil azaltarak 1,9 milyon varile düşürdü. (REUTERS)

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