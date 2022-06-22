Uluslararası Enerji Ajansı’ndan korkutan doğalgaz uyarısı: Kışa hazırlanın

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamada Avrupa ülkelerinin bu kış Rus gazının tamamen kesilmesi ihtimaline karşı hazırlık yapması gerektiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa’yı bu kış Rus gazının tamamen kesilmesine karşı hazırlık yapması için uyardı. IEA Başkanı Fatih Birol hükümetleri talebi azaltmak ve eskiyen nükleer santralleri açık tutmak için gereken önlemleri almaya çağırdı.

Rusya'dan en yüksek doğalgaz ithalatı gerçekleştiren Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gaz sevkiyatlarının hacmini düşürmesiyle kış sezonunda enerji krizi tehlikesi ile karşı karşıya kalınca bu durumla başa çıkmak için alternatif aramaya başlamıştı.

‘AVRUPA HAZIR OLMALI’

IEA başkanı Fatih Birol, Rusya’nın geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerine gaz tedarikini azaltma kararının daha fazla kesintinin habercisi olabileceğini söyledi. Birol, Financial Times’a verdiği röportajda, “Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda Avrupa hazır olmalı” dedi.

“Kışa yaklaştıkça Rusya’nın niyetini daha iyi anlıyoruz” diyen Birol röportajda, “Kesintilerin Avrupa’nın stoklarını doldurmasını önlemeye ve Rusya’nın kış aylarında etkisini artırmaya yönelik olduğuna inanıyorum” ifadelerine yer verdi. IEA Başkanı ayrıca ülkeleri nükleer santrallerin kapanmasını ertelemeye çağırdı.

ALMANYA KÖMÜRE GERİ DÖNEBİLİR

Geçtiğimiz haftalarda enerji şirketleri İtalyan Eni ve Alman Uniper tarafından yapılan açıklamalarda Rusya'nın kontratta yer alan doğalgaz hacminin altında sevkiyat gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Gaz depolama seviyelerini yükseltmeye yönelik planları ile ilgili önceki açıklama yapan Almanya, kullanımını kademeli olarak durdurmayı hedeflediği kömür enerjisi ile çalışan santrallerin de yeniden kullanıma açılabileceğini belirtmişti

2,4 TRİLYONLUK YATIRIM YETERSİZ

Öte yandan IEA, bu yıl enerji alanına yapılması planlanan 2,4 trilyon dolar yatırımın arz açığını kapatmak ve iklim değişikliği ile mücadele için yetersiz olacağını belirtti.

Paris merkezli kuruluşun yıllık yatırım raporuna göre dünya genelinde enerji yatırımları salgın hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü geçen yıla yüzde 8 yükseldi. Yenilenebilir enerji yatırımları rekor kırarken, elektrik üretim-dağıtım sektörü ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarda belirgin artış gösterdi.

Küresel çapta temiz enerjiye olan yatırım 2020’den beri yüzde 12 artarken, 2020’den önceki beş yıl içinde yıllık yalnızca yüzde 2 yükselmişti.

Raporda, “Bugün petrol ve doğalgaza yapılan yatırımlar iki farklı gelecek tahayyülü arasında tercih yapılamadığını gösteriyor. Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için fazla yüksek, ancak devletlerin iklim hedeflerinden vazgeçtikleri bir senaryoda oluşacak talebi karşılamak için yetersiz kalıyor” ifadelerine yer verildi.

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