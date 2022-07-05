Uluslararası finans kuruluşları Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti

Türkiye'de enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken uluslararası bankalar tahminlerini güncelledi. Barclays, enflasyonun ekimde zirve yapacağını öngördü, JP Morgan yıl sonu tahminini artırdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de tüketici enflasyonu (TÜFE) tırmanmaya devam ederken dünyanın önde gelen finans kuruluşları da enflasyona dair uyarılarını artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 78,62 artarak son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 80’e yaklaşan enflasyona rağmen yüzde 14’te tutuyor olması dövize talebi artırırken küresel bankaların enflasyon raporlarında da tahminler yükseldi.

Dünyanın önde gelen bankalarından İngiltere merkezli Barclays, Türkiye’de enflasyonun yüzde 88 ile zirve yapacağını belirtti.

EKİMDE YÜZDE 88 ZİRVE OLABİLİR

Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel tarafından yayımlanan ve Bloomberg tarafından aktarılan raporda, “Yılın geri kalanında dövizde önemli bir değer kaybı olmayacağını varsayarsak” yıllık enflasyonun ekim ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 88 ile zirveye ulaşabileceği ve enflasyonun yılı yüzde 67 ile kapatabileceği belirtildi.

Ergüzel ayrıca, “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bozulmaya devam ettiği için en kötünün geride kaldığını söylemekte zorlanıyoruz. Diğer göstergeler de kötüleşen bir enflasyon görünümüne işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Bankanın raporunda son olarak, “Ücretlerdeki geriye dönük düzenlemenin enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi muhtemel” ifadeleri yer aldı.

JP MORGAN TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan da Türkiye'de enflasyona neden olan faktörlerde bir değişiklik olmadığını belirterek 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5'ten yüzde 63,1'e yükseltti.

Banka ekonomistleri, “Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve merkez bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken Merkez Bankası’nın politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok” değerlendirmesinde bulundu.

‘KKM VE TURİZM KISA VADEDE BASKIYI AZALTIR’

Raporda ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) programı ile kısmen güvence altına alınan ve güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarının kısa vadede enflasyonist baskıları dizginleyebileceği belirtildi.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre Türkiye’de bu yıl Venezuela, Sudan ve Zimbabve’den sonra dünyanın en yüksek dördüncü enflasyonu olacak.

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