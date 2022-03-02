Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış beklentisi

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle buğday arzında yaşanacak bir sıkıntının Türkiye'de un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatında oluşacak aksaklığın da yağ fiyatlarını artıracağına dikkat çekti.

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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi.

Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak’tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.

Rusya’nın dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri olduğunu anımsatan, Ukrayna’nın da doğalgaz sevkiyatında kilit ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Maalesef, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın savaş sebebiyle önümüzdeki süreçte de devam etmesi endişesi yaşıyoruz. Enerji fiyatlarındaki artış, ülke ekonomilerine, dolaylı olarak da enflasyona etki ediyor” diye konuştu.

‘OLUMSUZ ETKİLEMESİ KAÇINILMAZ’

Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının her iki ülkeden hububat, bakliyat ve yağlı tohum ithalatı yapan Türkiye'yi olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu da söyledi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

“Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız, tarımsal ürün ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu ürünler farklı ülkelerden temin edilerek çözülür.” (İHA)



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