UniCredit, Rusya’daki birimlerini satmak için Türkiye’den alıcılar ile görüşüyor

İtalyan bankası UniCredit, Rusya'dan çıkma kararının ardından Rusya'daki birimlerini devretmek için Çin, Hindistan ve Türkiye'den potansiyel alıcıları görüşmelere dahil etti. Bu devletler Rusya'ya uygulanan yaptırımları onaylamıyorlardı.

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İtalyan bankası UniCredit, Rusya’dan çıkma kararının ardından Rusya’daki birimlerini devretmek için Çin, Hindistan ve Türkiye’den de potansiyel alıcıları görüşmelere dahil etti.

UniCredit potansiyel yerel müşterilerle görüşse de, Batılı devletlerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre banka bu gelişmelerin ardından, Hindistan, Çin ve Türkiye’den potansiyel alıcıları da araştırmaya dahil etti.

Kaynaklardan biri, bu ülkelerdeki potansiyel alıcıların pazarlığa açık olabileceklerini belirtirken, ikinci kaynaksa bu alıcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti fakat isim vermedi.

RUS ALICILARLA ANLAŞMA OLASILIĞI AZALMIŞTI

Haberin ardından, UniCredit’in hisseleri bugün sabah seansında yüzde 2’den fazla yükseldi.

UniCredit CEO’su Andrea Orcel, mayıs ayında analistlere yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle Rus alıcılarla anlaşma yapılması olasılığının giderek azaldığını belirtmişti.

Konunun hassasiyetinden dolayı ismini vermek istemeyen bir kaynak, Rusya’daki potansiyel müşterilerle anlaşma yapma ihtimalinin hâlâ olduğunu ancak İtalyan bankanın alıcı bulmak için farklı ülkelere baktığını ifade etti.

UniCredit’in sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

ORTAK ÖZELLİKLERİ, YAPTIRIMLARI ONAYLAMAMALARI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yaptırımlara bağlı olarak Batılı şirketlerin Rus pazarından çıkmasıyla değerleri düşen varlıkları satın almak için Çin, Hindistan ve Türkiye’den bazı yatırımcılar çıkabilir. Bu devletler Rusya’ya uygulanan yaptırımları onaylamıyorlardı.

UniCredit, Rus pazarındaki risklere en çok maruz kalabilecek Avrupalı bankalar arasında bulunuyor. (REUTERS)

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