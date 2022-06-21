Ünlü bankadan kripto yorumu: Korkulan oluyor

Merkez bankalarının küresel çatı kurumu olan Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens, "Kripto para hakkındaki korkular gerçeğe dönüşüyor" dedi.

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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kripto para piyasalarında yakın zamanda görülen keskin düşüşlerin, dağınık olan dijital para birimi ticareti ile ilgili uzun zamandır uyarılan tehlikelerin artık gerçekleşmekte olduğunu açıkladı.

Merkez bankalarının global çatı kurumu olan BIS, kripto paralarla ilgili uyarısını yaptığı yıllık raporunda aynı zamanda merkez bankalarının çekici dijital para birimleri geliştirmesini teşvik etti.

YAPISAL SORUNUN GÖSTERGESİ

BIS’ın Genel Müdürü Agustin Carstens daha istikrarlı olduğu iddia edilen TerraUSD ve luna gibi para birimlerinin yakın zamanda çökmesi, ardından da piyasa öncüsü olan Bitcoin’in yüzde 70 değer kaybetmesinin küresel kripto para piyasalarında yapısal bir sorun olduğunu gösterdiğini söyledi.

Reuters’a konuşan Carstens, vergi rezervlerine erişimi olan devlet destekli bir otorite olmadan hiçbir para biriminin güvenilir olmayacağını söyledi.

‘YERÇEKİMİNE KARŞI KOYAMAZSINIZ’

Cartens, “Kripto paranın gündeme gelen tüm zayıflıklarının ortaya çıktığını düşünüyorum. Yerçekimine karşı koyamazsınız… Bir noktada gerçekten bir sorunla karşı karşıya olduğunu kabullenmek gerekiyor” dedi.

Kripto para piyasalarındaki çöküşün batık kredilerin global finansal çöküşü tetiklemesi gibi bir krize neden olmasının beklemediğini belirten Cartens, yatırımcıların kayıplarının dikkate değer büyüklükte olacağını ve kripto para piyasalarının şeffaf olmayan yapısının belirsizliği beslediğini söyledi.

Piyasa analistleri, kripto para piyasalarının kasım ayından beri 2 trilyon dolardan fazla gerilediğini tahmin ediyor.

Buna karşın Cartens, önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde merkez bankaları para birimlerinin karşılıklı kullanımı için bir mekanizma geliştirilmesini beklediğini söyledi.

Geçen yıl içinde birkaç örneği görülen merkez bankası dijital para birimlerinin kripto para birimlerinden daha güvenli bir alternatif oluşturacağı ve merkez bankalarını çevrimiçi geleceğe taşıyacağı bekleniyor.

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