Ünlü ekonomistten korkutan uyarı: Asya krizi kapıda mı?

Asya Krizi sırasında Goldman Sachs'ın baş ekonomisti olan ünlü analist Jim O'Neil'e göre, Japon yenindeki düşüşün devam etmesi halinde 1997 Asya Mali Krizi ölçeğinde bir ekonomik kargaşa ortaya çıkabilir.

Sozcu.com.tr

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Tecrübeli ekonomist Jim O’Neill’e göre, Japon yenindeki düşüş devam ederse 1997 Asya Mali Krizi ölçeğinde bir ekonomik kargaşa ortaya çıkabilir.

133 seviyelerinde bulunan Dolar/Yen kurunun 150 dolar seviyelerine yükselmesi halinde tehlikenin büyüyeceğini belirten ünlü ekonomist dün verdiği bir röportajda bu büyüklükte bir düşüşün Çin’i de döviz piyasasına müdahaleye yöneltebileceğini belirtti.

Yen bu yıl yaklaşık yüzde 14 düşerken bugün son 3 ayın en zayıf seviyesi olan 134,56’ya geriledi. Yen’deki düşüş Japonya Bankası’nın düşük faiz politikası ile diğer büyük merkez bankalarının yüksek faiz politikası arasındaki ayrışmadan kaynaklandı.

ÇİN, EKONOMİSİNE TEHDİT OLARAK GÖREBİLİR

Asya krizi sırasında Goldman Sachs’ta baş ekonomist olan ve şimdilerde Chatham House’da kıdemli danışmanlık görevini yürüten O’Neill, “Yen zayıflamaya devam ederse, Çin bunu haksız rekabet olarak görecek. Asya Mali Krizi’nde de benzeri olmuştu. Çin başka para birimlerinin kendi ekonomisini tehdit etmesini istemez” dedi.

Yenin değer kaybederek Japonya’nın ihracatta avantajlı hâle gelmesi ile birlikte Çin’in de Yuan’ı devalüe edebileceğini belirten ünlü ekonomist, “Japon Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrolüne devam ettiğini ve ABD'de tahvil getirilerinin yükselmeyi sürdürdüğünü görmeye devam edersek, böyle bir ivme ve değer kaybı Pekin'de ciddi problemlere yol açabilir” dedi.

Çin ekonomisi halihazırda sıfır covid politikasının etkileriyle boğuşurken teknoloji, emlak gibi sektörlerden gelen haberler de ekonomik ve finansal risklerin arttığını doğruluyor.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEMİŞTİ

1997 krizi sırasında, düşük yuan nedeniyle Asya ülkelerinin ihracatları azalmış, ABD ve Japonya da para birimi zayıflığının zincirleme reaksiyonlara yol açabileceği endişeleri nedeniyle Çin’i yuanı devalüe etmemeye çağırmıştı.

1997 yılında Taylan’da başlayan krizden Endonezya, Güney Kore, Malezya, Laos ve Filipinler, Çin, Tayvan, Singapur ve Vietnam da derinden etkilenmişti. 1997’de meydana gelen bu kriz birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’yi de sarsmıştı. Ülkede o dönemde sanayi üretimi, ihracat ve büyüme daralmış işsizlik artmıştı.

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