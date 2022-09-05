Üretici enflasyonu ağustosta yüzde 143,75 oldu

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı üretici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE’deki yıllık artış temmuzda 144,61'e çıkarak rekor tazelemişti. Bu ay artışın hız kestiği görüldü. Ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 80,2 olarak kaydedilirken ÜFE-TÜFE makası da 63,55 puana geriledi. Geçtiğimiz ay bu rakam 65 puan seviyesindeydi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 300’Ü AŞTI

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,20 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,55 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,69 artış, enerjide yüzde 1,71 azalış ve sermaye malında yüzde 3,03 artış olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK, GAZ, PETROL FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Yıllık en düşük artış; yüzde 56,10 ile giyim eşyası, yüzde 70,64 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 348,39, ham petrol ve doğal gaz yüzde 239,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış; yüzde 6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEKİ ARTIŞLAR

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,10 artış, imalatta yüzde 2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,07 azalış ve su temininde yüzde 4,03 artış olarak gerçekleşti.

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