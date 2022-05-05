Üretici enflasyonunda artış sürüyor

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda yıllık yüzde 121,82, aylık yüzde 7,67 arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin üretici fiyatlarını endeksini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE yıllık yüzde 121,82, aylık yüzde 7,67 arttı. Üretici enflasyonu şubat ayında yıllık bazda üç haneyi görmüş, geçtiğimiz ay ise yüzde 114,97 ile artışını sürdürmüştü. Nisan ayındaki artışla birlikte üretici enflasyonunun üç hanedeki seyri sürdü.

Yİ-ÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.

ENERJİDE BÜYÜK ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,50 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,40 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,77, imalatta yüzde 7,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,99 ve su temininde yüzde 14,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,45, enerjide yüzde 8,38 ve sermaye malında yüzde 3,35 artış olarak gerçekleşti.

PETROL VE DOĞALGAZDA YÜZDE 250’YE VARAN ARTIŞ

Kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 249,55, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 247,50, ham petrol ve doğal gaz yüzde 243,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda kömür ve linyit yüzde 25,40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 23,32, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 14,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı