Üretici üretemiyor, tüketici alamıyor

Adana Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, yanlış tarım politikaları nedeniyle tarım ve hayvancılık yapanların kırsalı terk ettiğini, bu gidişle vatandaşın et, süt ve süt ürünlerine ulaşamayacağını savundu.

Deniz AYHAN

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Toplum beslenmesi ile sağlığın yara alacağını belirten Girmen, “Üreticinin yoğun kullandığı ürünlerde aşırı zamlar var. Üretici üretemiyor, tüketici pahalı alıyor ya da alamıyor, tarımda, hayvancılıkta kaos var. Döviz kuru, artan yem fiyatları, süt ineklerinin kesilmesine neden oldu. Büyükbaş hayvan sayısında ciddi düşüş var. Her yıl yaklaşık 500 bin buzağı kaybımız var. Tarımı diğer tüm sektörlerin dışında tutmak gerekir. Bu sektörün zaman kaybına tahammülü, telafisi yoktur. Türkiye, kendi kendine yeten bir ülke olarak efsaneydi. Şimdi ise temel gıda maddemiz ekmeği dahi üretecek ana hammaddeyi dışarıdan temin ediyoruz” dedi.