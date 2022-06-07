Uzun süredir bekleniyordu: 3600 ek gösterge ne getirdi, ne götürecek?

3600 ek gösterge kararıyla ilgili uzun süredir beklenen açıklama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ancak uzmanlar detayların hâlâ belli olmadığını, yazılı taslak Meclis'e gelince maaşlardaki artışın ne kadar olacağının netleşeceğini söylüyor. Bazı memurların maaşlarında ise azalma yaşanacak. İşte detaylar...

Gamze BAL

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklandı ancak bu kararın kime, nasıl yansıyacağı konusundaki belirsizlikler sürüyor.

Düzenleme ile çalışan memurların bugünkü gelirlerinde herhangi bir artış olmayacak. Kadro aylıkları ile memur emeklilerinin maaşları ocak ayından sonra yükselecek. Emekli maaşlarında yapılan iyileştirme nedeniyle bazı çalışan memurların maaşlarında ise artış bir yana azalma meydana gelecek.

Bir diğer önemli konu ise, söz konusu karar sonrası işçi emeklileriyle memur emeklilerinin aylıkları arasındaki farkın daha da açılacak olması…

İşte detaylar…

BAZI MEMURLARIN AYLIĞI 118 TL EKSİLECEK

Dün öğretmen, polis, hemşire ve idari personelin yanı sıra tüm memurları kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili bir süredir beklenen açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık” dedi.

Erdoğan’ın aktardığına göre, yılbaşına yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile ek göstergesi 3600’e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 TL aralığında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 TL aralığında yükselecek.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, söz konusu karar ile çalışan memurların maaşlarında 113 TL ila 226 TL arasında bir artış olacağını söyledi.

Matrah ve kesintiler arttığı için bazı memurların kadro aylıklarında ise azalmalar yaşanacağını aktaran Tonbul, “Örneğin ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkmış bir öğretmen arkadaşımız, 25 yıl üzerinden hesaplanırsa, kadro aylığında matrah ve kesintiler attığı için 118 TL eksik maaş alacak” dedi. Tonbul, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan bir memurun maaşının ise yalnızca 8 TL artacağı bilgisini verdi.

Gazetemiz yazarı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Sezgin Özcan da, çalışan memurların bir kısmının maaşlarında artış olurken, bir kısmında ise azalmalar meydana geleceğine dikkat çekti. “Bazı memurların maaşları artacak ama bunun üzerinden de emekli sandığı keseneği kesilecek” diyen Özcan, “Dolayısıyla bir taraftan maaşlarda artış olurken, kesilme de olacak. Hatta bazılarının maaşı hiç artmayacağı gibi eksilmeler de mümkün olabilir” diye konuştu.

TASLAK BEKLENİYOR

Diğer yandan, sosyal güvenlik uzmanları, elde yalnızca Erdoğan’ın açıklamaları olduğunu, kararın hangi ek gösterge grubunu nasıl etkileyeceği, maaş ve tazminatlara nasıl yansıyacağını görmek için, yazılı taslağın Meclis’e gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan, Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bazı uzmanlarca yapılan maaş ve emekli aylığı hesaplamalarının farklılık gösterdiğini, bu hesaplamaların hepsinin ‘yorum’ olarak değerlendirilmesi gerekip, net olmadığının altını çizdi.

Tozan, “Söz konusu kararın memur aylıklarına ve emekli aylıklarına-ikramiyelerine nasıl yansıyacağını görmek için taslağın Meclis’e gelmesi gerekir. Aksi takdirde yapılan hesaplamalar suya düşebilir” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Sezgin Özcan da Tozan gibi yazılı taslağa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kapsam nedir, hiç ek göstergeleri olmayan var, bunlar da mı dahil edilecek, belli değil. 3600’ün üzerinde ek göstergesi olanlar var. Bu konuda sadece genel müdürler için bir açıklama yapıldı. Taslak Meclis’e geldiği zaman net değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.”

İŞÇİ-MEMUR EMEKLİSİ ARASINDAKİ FARK BÜYÜYECEK

Öte yandan Erdoğan, 3600 ek gösterge için başlangıçta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine söz verdiklerini, ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını, bu yüzden de tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Ancak uzmanlar, söz konusu karar ile memur emeklileri kazanım sağlarken, işçi emeklileriyle memur emeklilerinin aylıkları arasındaki fark büyüyeceğini belirtiyor.

Sene başında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran enflasyon sabit kalırsa temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak.

Sozcu.com.tr’ye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3600 ek gösterge kararı sonrası memur emeklilerinin aylıklarında bir miktar iyileştirme yapılacak olsa da ne işçi ne memur emekli aylıklarının ‘insanca bir yaşam için yeterli olmadığını’ vurguladı.

Çerkezoğlu, “Söz konusu karar memur emeklileri açısından bir miktar iyileştirme getirse de istenen düzeye yükseltmeyecektir. İşçiler açısından da aradaki makası daha da fazla açacak olması nedeniyle en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmeli” diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

3600 ek gösterge, memur maaşlarının, emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyor.

Ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı değil.

Bu yüzden 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş uzun zamandır sürüyordu.

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