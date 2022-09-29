Vaatler durgunluğu önlemeye yetmiyor

Ekonominin kısa vadede durgunluğa girme ihtimali yüzde 42 olarak hesaplanırken, genel trendlerin değişen koşullara rağmen durağanlığa işaret ettiği belirtildi.

Sayime BAŞÇI

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Seçim sürecine hem siyasi hem de ekonomik alanda hızlanan vaatlerle giren Türkiye'de enflasyon oyunu bozarken, üçüncü çeyrek verileri ekonomide küçülme ve durgunluğa işaret ediyor. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından hazırlanan Ekonomik ve Finansal Durum Endeksi eylül ayı raporuna göre, üçüncü çeyrekte reel GSYH'de bir önceki çeyreğe göre yüzde -0.16'lık bir küçülme bekleniyor. 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021 aynı dönemine göre ise yüzde 2.7'lik bir büyüme tahmini yapılırken, trendlerde değişkenliklere rağmen durgunluk ihtimalinin devam ettiğine işaret edildi. Raporda, eylül ayında kısa vadede ekonomide durgunluk olasılığı yüzde 42 olarak hesaplandı.

KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Raporda, özellikle enflasyonun risk algısını bozduğuna dikkat çekilerek, şu tespitlere yer verildi: “Endeksin birçok alt bileşeninde oynaklık yüksek seviyede. Ana risk göstergelerinden BIST-100 endeksinin gerçekleşen oynaklığında bu ay artış oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminin 700 baz puanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu durum bize Türkiye'nin risk algısında bozulmanın çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Bunun ana nedenlerinden biri enflasyonda ve enflasyon beklentilerinde yaşanan oldukça yüksek seyir. Yüksek enflasyondan dolayı toplam kredi hacminde reel olarak bir gerileme görüyoruz.”

Sinyaller yavaşlamaya işaret ediyor



Küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini büyüme, dış denge, enflasyon ve finansal piyasalar kanalıyla zorlayacağına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ağustosta Küresel Bileşik PMI Haziran 2020'den bu yana ilk kez daralma bölgesine düştü. PMI'lar ana ihracat pazarımız olan Avrupa'da daha şiddetli bir yavaşlamaya işaret ederek uyarıyor. Bunun ihracat performansına olumsuz etkisini hissedeceğiz” dedi. Bahçıvan, yılın ikinci yarısında büyümenin belirli bir miktar yavaşlasa da yılı önemli bir oranla kapatılabileceğini aktardı.