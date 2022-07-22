Vakalar arttı, üretim aksadı: Sanayide corona paniği

Emek yoğun tekstil sektörünün hakim olduğu Denizli’de corona vakası sayılarının artması sanayicileri endişelendirdi. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, üretimin aksamaya başladığı bilgisini verdi.

Selami AYDIN

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Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Denizli'de, corona vakalarındaki artış sanayicilerde panik yarattı.

Emek yoğun tekstil sektörünün hakim olduğu kentte, sadece Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin çalışan bulunuyor.

Denizli'de vakaların artması ile birlikte üretimde aksamalar meydana geldiği belirtildi.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci; “Özellikle bayramda yapılan ziyaretler, toplanan kalabalıklar corona vakalarının ciddi oranda artmasına neden oldu. Bayram sonrasında fabrikalardaki vaka sayıları hızla arttı. Üretimin etkilenmemesi için pandemi başındaki önlemlere geri döndük” ifadelerini kullandı.

‘BAYRAMDAN SONRA VAKA ARTINCA PANİK BAŞLADI’

Geçmişte yaşanan salgının üretim hızını etkilediğini hatırlatan Keçeci, “Vaka sayılarındaki artış sanayicide panik yarattı. Geçmişte yaşanan salgın ve yayılma hızı işletmelerimizi ve üretim hızımızı ciddi şekilde etkilemişti” dedi.

“Bayramdan önce işletmelerimizde hiçbir vaka görülmezken bayramdan sonra hızlı bir artış gözledik” diyen Keçeci, “Bu durum bizlerde panik yarattı. Tedbirlerimizi hemen almaya başladık” diye konuştu.

ÜYELERE AĞUSTOS VE EYLÜL UYARISI

Keçeci, şöyle devam etti:

“Maske, mesafe, araçlarda tekli oturma düzeni yemekhanedeki mesafe düzeni gibi tedbirlerimizi hızlıca yeniden uygulamaya geçirdik.

Tüm üyelerimize de otoritelerden aldığımız bilgiler ışığından ağustos-eylül ayları gibi daha büyük salgının geleceği bilgisini de ilettik. Bizim gibi tüm sanayi sektörünün önlem alması büyük önem taşıyor.”

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