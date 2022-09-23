Vatandaş süt yerine enflasyon içti

Sütte raf fiyatları pandemi dönemine göre yüzde 170’lik zamları görürken, hem hayvan sayısı hem de üretimdeki düşüş yeni zamların da habercisi oldu.

Sayime BAŞÇI

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Yüksek maliyetlere çözüm üretmeyen tarım politikaları ile üretici pandemi sonrasında gıda enflasyonuna kurban edilirken, temel gıda maddelerinde ise raflardaki fiyatlar vatandaşı mağdur etti. Son olarak süt tozuna getirilen ihracat yasağı ile gündeme gelen sütte üretim hızla erirken, ürünler yüzde 170'lik zamlarla raflarda yer almaya başladı. Pandeminin Türkiye'de etkin olmaya başladığı Mart 2020'de 7.23 TL olan bir litre sütün fiyatı ağustos ayında 17.97 TL'ye çıkarken, eylül itibarıyla raflarda 19.5 TL'lik fiyatlar görülmeye başlandı. Pandemi başından bu yana fiyat artışları ise yüzde 170'e ulaşmış oldu.

Tüketicinin yüksek fiyatlarla aldığı ve yeni kararların ardından yeni zamların yola çıktığı sütte üretim tarafında ise yeni bir kriz söz konusu.

FATURA HALKA

Sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarda, “Sektör cayır cayır anaç kesimi yapıyor. Bunun bedelini halk rafta ödeyecek. Süttozu ihracatını kapatıp ölüm fermanını imzaladılar” ifadeleri ile sektörde yaşanan son durumu özetleyen Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, yılın kalan döneminde de zamların devam edeceğine işaret ediyor.

Hayvan varlığı azalıyor çiğ süt üretimi eriyor

Son üretim rakamlarına bakıldığında pandemi döneminde hayvan varlığı azalırken, nüfus ve turist sayısındaki artışa karşılık çiğ süt üretimi de eriyor. Haziran 2020'de 18 milyon 615 bin baş olan büyükbaş hayvan sayısı 2022 yılı Haziran ayında 17 milyon 876 bin baş oldu. Burada yüzde 3.9'luk bir kayıp söz konusu. 2020 Ocak-Temmuz döneminde 925 bin 907 ton olan içme sütü üretimi 2022 yılının aynı döneminde ise 873 bin 968 tona geriledi. Buradaki erime de yüzde 5.6'yı buldu.