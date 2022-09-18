Vatandaşı ev değil borç sahibi yapacaklar

İktidarın ‘yüzyılın projesi’ olarak sunduğu sosyal konut projesinde taksit tutarının yılda iki kez memur maaşı oranında artacak olmasının enflasyonist bir dönemde dar gelirli vatandaşı perişan edeceğine dikkat çekti.

Deniz AYHAN

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İktidarın yeni TOKİ projesi tartışılmaya devam ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın ‘yüzyılın projesi' olarak sunduğu sosyal konut projesinde taksit tutarının yılda iki kez memur maaşı oranında artacak olmasının enflasyonist bir dönemde dar gelirli vatandaşı perişan edeceğine dikkat çekti. AKP iktidarının açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2023-2025 döneminde enflasyon farkı ve memur zammıyla taksit ücretinin 3 yılda yüzde 90 oranında artacağını belirten Akın, “Enflasyon farkıyla her yıl memur maaşları yüzde 10 artsa bile sosyal konutta ödenecek toplam milyonlarca liraya çıkıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız bu tutarı nasıl ödesin” açıklamasında bulundu.

YILDA İKİ DEFA ARTIŞ

20 yıl vadeli ödeme sürecinde taksitlerin yılda iki defa artması nedeniyle dar gelirli vatandaşların yıllar içinde fahiş bir tutarla karşı karşıya kalacağına işaret eden Akın, “Projede taksit tutarının yılda 2 defa memur maaşı oranında artması demek, ödeme süresi boyunca taksit tutarına 40 defa zam yapılması anlamına geliyor. İktidarın ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle ülkemiz olağanüstü bir enflasyonist dönem yaşıyor. Makyajlanmasına karşın resmi enflasyon oranı Türkiye'de şu an yüzde 80. Her yıl iki defa zam yapılan taksit tutarını dar gelirli vatandaşlarımız nasıl ödeyebilir” diye sordu.

OVP'ye göre 3 yıl sonra 6 bin ödenecek

OVP'ye göre enflasyon 2023'te yüzde 24.9, 2024'de yüzde 13.8, 2025'te ise yüzde 9.9 olarak öngörülüyor. CHP'li Ahmet Akın, “Bu 3 yıllık dönemde memur maaşlarına 2022 yılında yapılan yüzde 3 artı yüzde 5 oranında zam yapıldığı varsayıldığında 3 yılda toplam artış yüzde 90'ı buluyor. Buna göre İstanbul'da 105 metrekare büyüklüğünde 3 artı 1 konutun 3.352, 50 kuruş olan taksit tutarı 3 yıl sonra 6.370 liraya çıkacak. Enflasyon iktidarın öngörüsünün üzerinde gelirse tutar daha da artacak” dedi.