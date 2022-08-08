Vatandaşların yüzde 33’ü kart borcunu geciktiriyor

Bir araştırmaya göre aylık harcamasının % 50’sinden fazlasını kredi kartı ile yapanların oranı % 70’lere çıktı... Millet borç batağında. Vatandaşın % 33’ü ise kart borcunu geciktiriyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kredi kartlarına yüklenerek ay sonuna ulaşabilen vatandaşlar, semt pazarlarında dahi borçlanarak harcama yapar hale geldi. Araştırmalara göre her 100 kişiden 41'i aylık harcamalarının yüzde 75'inden fazlasını kredi kartı ile yaptıklarını söylüyor. Aylık harcamaların yüzde 50'sinden fazlasını kredi kartı ile yapanlar ile bu oran yüzde 70'lere varıyor. Tüketici Birliği Federasyonu'nun gerçekleştirdiği ‘Temmuz 2022 Cüzdanımızda Ne Var' araştırmasının sonuçları vatandaşın alarm veren kredi kartı harcamalarını gözler önüne serdi. 23-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 439 kişi katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre vatandaşların yüzde 33'ü kredi kartı borcunu

zamanında ödeyemiyor.

SON ÜÇ AYDA HİSSEDİLDİ

Araştırma kredi kartı borcunun tamamını zamanında ödeyemeyenler daha çok, düşük gelir grupları, öğrenciler, ücretli çalışanlar ve çalışmayanlar ve kirada oturanlar olduğunu gösteriyor. Dikkat çekici bir sonuç ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyleyenler arasında emekli, öğrenci ve ücretli çalışanlar dışında profesyonel meslek sahibi kişilerin de bulunması.

Araştırma, kronik olarak kredi kartı borcunu kısmi ödeyenlere son 3 ay içinde yüzde 10 oranında yeni bir grup vatandaş eklendiğini gösteriyor. Araştırmaya göre, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin yüzde 60'ı nakit avans çekiyor. Üstelik, bir zamanlar nakit ödemenin tercih edildiği manav, bakkal, kasap ödemelerinde kredi kart kullanımının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığı görülüyor.

Bir yılda kart yüküne 120.8 milyar eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 29 Temmuz itibarıyla bireylere ait kredi kartı kullanımı 294 milyar 611 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Bu tutar son bir yılda yüzde 70'lik hızlı bir artışa işaret ediyor. Vatandaşın kartlara yüklenmesiyle 12 ayda borç yüküne 120 milyar 800 milyon TL daha eklendiği görülüyor.

Kirada oturanlarda batık büyük

Araştırmada, kredi kartı borçlarını ödeyemediği için takibe düşenler ile ilgili bulgular

ise şöyle özetleniyor:

– Düşük gelir grupları ile birlikte ücretli çalışanlar, öğrenciler, memurlar ve işi olmayanlar diğer gruplara kıyasla daha çok takibe düşüyor.

– Hanede gelir elde etmek için çalışan sayısı düştükçe takibe düşme oranları artıyor.

– Bekarlar içinde takibe düşme oranı ise açık ara fazla.

– Z kuşağı (18-24) yaş arası takibe düşme oranı daha yüksek; bu yaş grubunu 25-34 ve 35-44 yaş grupları takip ediyor.

– Kirada oturanlar arasında takibe düşme oranı daha yüksek.

– Kredi takibine düşenlerin yüzde 53'ü kartlarından nakit avans çekiyor.

– BDDK verilerine göre takibe düşen bireysel kredi kartı borcu 6.9 milyar TL’yi buluyor.