Vatandaştan alıp zengine dağıtıyorlar

Emeklinin bayram ikramiyesine ‘para yok’ diye zam yapılmadı, ban-kada parası olan bir avuç mevduat sahibine ise 16.3 milyar lira kur garantisi ödemesi yapıldı.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı nisan ayı bütçe verileri, kamu kaynaklarının dağılımında halkın yoksul kesimleri aleyhine ciddi adaletsizliklerin yaşandığını ortaya koydu. ‘Para yok' diye emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılmazken, zamdan çok daha fazlası bankada parası olanlara ‘kur garantisi' adı altında ödendi. Banka ve faizsiz katılım hesaplarında bulunan döviz hesaplarını TL'ye dönüştüren tasarrufçulara sadece mart ve nisan ayında ödenen kur garantisi 16 milyar 255 milyon liraya ulaştı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere toplam 12 milyar 577 milyon lira bayram ikramiyesi ödendi. Bu para 13.7 milyon dar gelirli emeklilerle onların bakmakla yükümlü oldukları dul ve yetimlere bölüştürüldü. Emekliler, iğneden ipliğe gelen zamlar yüzünden bayram ikramiyesinin eridiğini, ikramiyenin 1.500-2.000 TL civarına çıkarılmasını istediler. Ancak her şeye yapılan zam, ‘bütçede para yok' denilerek ikramiyeye yapılmadı.

RANTİYEDEN ESİRGENMEDİ

Eğer bin 100 liralık ikramiye bin 500 liraya çıkarılsaydı bayramda emeklilere bütçeden 4 milyar 573 milyon lira daha para verilecekti. Toplumun en yoksul kesimini oluşturan 13.7 milyon kişiye bu para dağıtılmazken bankada para biriktiren bir avuç mevduat sahibine aynı nisan ayında 4 milyar 555 milyon lira kur garantisi ödendi. Bu kesime martta da 11 milyar 700 milyon lira ödenmişti. Böylece toplam ödeme şimdiden 16.2 milyarı aştı. Kurdaki tırmanış böyle devam ederse bütçeden bu kesime daha çok para aktarılacak.

Örtülü ödenekten 1.3 milyar harcandı

Yılın ilk 4 ayında bütçedeki örtülü ödenek harcamalarında yüzde 70'lik devasa artış yaşandı. Geçen yılın ilk 4 aylık döneminde bütçedeki gizli hizmet ödeneklerinden yapılan harcama 781.5 milyon lira olmuştu. Bu yılın Ocak-Nisan aylarını kapsayan aynı dönemde ise örtülü ödenekten 1 milyar 329 milyon liralık devasa harcama yapıldı. Bu yıl sadece nisanda yapılan örtülü harcama ise 53 milyon lira oldu.

FAİZ 104 MİLYAR YUTTU

Yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri 766 milyar lira, giderleri 786 milyar lira, bütçe açığı da 19.4 milyar lira oldu. Üstelik bu açık, Merkez Bankası'ndan gelen 50 milyarlık kâr payı, 17 milyarlık vergi ile 7 milyarı aşan ihtiyat akçesine rağmen oluştu. Hükümetin faizi düşürme adı altında Merkez Bankası'nın gösterge faizlerini aşağı çekmesi bütçenin faiz yükünü düşürmediği gibi katlanarak artmasına yol açtı. Yılın ilk 4 ayında faize ödenen para geçen yıla göre yüzde 54 artarak 104 milyarlık rekor seviyeye çıktı.