Veliler okul çantasının altında kalacak

Enflasyon, eğitim masraflarının da büyümesine neden oldu. Anaokulundan itibaren başlayan eğitim giderleri aileleri zorluyor.

Deniz AYHAN

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İğneden ipliğe her şeyin artığı bir dönemde çocuk okutmanın maliyeti de katlandı. Geçen yıl ortalama 181 liraya mal olan anasınıfı öğrencisinin temel kırtasiye gideri bu yıl 496 liraya, 283 lira olan ilkokul öğrencisinin kırtasiye gideri 775 liraya, 217 lira olan ortaokul öğrencisinin kırtasiye gideri 619 liraya, 261 lira olan lise öğrencisinin kırtasiye gideri de 718 liraya yükseldi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin okul çantasındaki ihtiyaçlarındaki zam oranlarını kalem kalem hesapladı ve “Fahiş artışlar var.

BÜYÜK ARTIŞ VAR

Geçen yıla göre maliyetleri hesapladık acı tabloyla karşılaştık, anne babalar da kara kara düşünüyor” dedi. Zincir marketlerin geçen yılki ve bu yılki kataloglarında yer alan fiyatları baz alarak anasınıfından liseye kadar öğrenci masraflarını ayrı ayrı tablolar halinde raporlaştıran Tutdere, “Anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış var” dedi.

Toplam artış yüzde 500'ü geçiyor

Öğrencilerin kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçları da zamlardan nasibini aldı. Abudrrahman Tutdere, “TÜİK'in madde sepetinde yer alan 2021 Ağustos fiyatları ile bugünün fiyatlarını karşılaştırdığımızda yüzde 525 gibi fahiş bir artış olduğu görülüyor. Ana sınıfında okul kıyafetleri, eşofman takımı, spor ayakkabı, klasik ayakkabı gibi en temel ihtiyaçlar bile geçen yıl 515 lirayken bu yıl 1.457,99 lira oldu. Veliler bu fahiş artışlar karşısında ne yapacak” diye sordu.