Vergi kaçakçısına zincirleme hırsız zırhı

Çeşitli muhasebe hileleriyle ya da sahte belge kullanarak devletten sürekli vergi kaçıranlar artık eve giren hırsızlar gibi tek bir suçtan yargılanacak.

Erdoğan SÜZER

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AKP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yeni vergi yasa teklifinden vergi kaçakçılığı yaparak devlete vergi ödemeyenlere hırsızlık suçunu işleyenlere sağlanan zincirleme suç zırhı getiriliyor.

Düzenlemeye göre, 5 yıl süreyle her yıl düzenli olarak sahte belge kullanan, defterlerini gizleyen, çift kayıt tutan, defterler arasına farklı yapraklar ekleyerek vergi kaçıranlar tek bir suç işlemiş gibi yargılanacaklar. Ancak cezaları artacak.

Teklif TBMM'den geçip kanunlaşırsa 5-6 yıl boyunca aynı yöntemle vergi kaçakçılığı yapanlar tıpkı aynı eve 3-5 defa girdiği halde tek bir suçtan ceza alan hırsızlar gibi tek suçtan yargılanacaklar.

SUÇUN TEK MAĞDURU MALİYE OLACAK

Vergi Usul Kanununa (VUK) göre, defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan kişiler adına hesap açanlar, defterlere kaydetmeleri gereken hesap ve işlemleri kaydetmeyenler, defter ve belgeleri gizleyenler, tahrif edenler, yanıltıcı belge düzenleyen ve kullananlar vergi kaçakçılığı suçu işlemiş kabul ediliyor. Bu yollarla devletten vergi kaçıranlara 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

TBMM Genel Kurulundaki yasa teklifine göre, vergi kaçakçılığı cezaları da artık tıpkı hırsızlık suçu gibi zincirleme suç sayılacak. Suçun tek mağduru Maliye olacak.

Maliyeye karşı peş peşe birkaç yıl vergi kaçakçılığı suçunu işleyenler artık her bir yıl için değil tek bir yıl için ceza alacaklar. Farklı şirketlerde yöneticilik yapan bir kişi her şirkette sahte belge kullanıp vergi kaçırsa da aynı mağdura (Maliye) karşı işlenmiş suçtan tek hüküm giyecek.

AYNI EVE GİREN HIRSIZ GİBİ

Türk Ceza Kanununa göre, bir kişiye karşı farklı zamanlarda aynı suçu birden fazla işleyenlere her bir suçtan ayrı ayrı ceza verilmiyor, tüm fiiller zincirleme olarak tek bir suç kabul edilip tek ceza veriliyor. Bu durumda ceza dörtte bir yerine dörtte üçüne kadar artırımlı uygulanıyor.

Örneğin bir kişinin evine farklı zamanlarda 3 kere giren hırsıza 3 ayrı ceza değil, artırımlı olarak tek ceza veriliyor.

Aynı hırsız komşu eve de girmişse o zaman o ceza ayrı bir suç olarak cezalandırılıyor. Bu nedenle hırsızlar soydukları eve tekrar tekrar girme cesareti gösteriyor. Sövme, dövme, hırsızlık, darp, gasp, dolandırıcılık, tecavüz gibi suçlar bu gruba giriyor.

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