Türkiye genelinde 19 bin 309 işyeri yabancılar tarafından işletiliyor

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 19 bin 309 iş yeri yabancılar tarafından işletiliyor. 3 bin 643 iş yerine ait tabela ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun değil.

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Göç İdaresi Başkanlığı, hem il hem de ilçe düzeyinde oluşturduğu denetim komisyonları ile 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiğini tespit etti.

Ayrıca, yabancılar tarafından işletilen 3 bin 643 iş yerine ait tabelanın da Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

1.815’İNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Türkiye'de kullanılan tabelalar için kurallar Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 13813 standardı ile belirleniyor. Yabancı ifadelerin yer aldığı tabelalara ilişkin konular aynı standart ile belirleniyor.

Buna göre, yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerinin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekiyor.

Denetim komisyonları ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu ve 3 bin 643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Ayrıca bin 815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulandı. (İHA) (DHA)

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