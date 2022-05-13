Yabancılara Türk vatandaşlığı için konut ve emeklilik sistemi kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alınması durumunda Türk vatandaşlığına hak kazanılabilecek. Ayrıca, en az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancıların da vatandaşlık alabilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre en az 500 bin dolar katkı payı ile emeklilik sistemine katılanlar da Türk vatandaşlığı alabilecek.

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