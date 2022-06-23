‘Yanlış faiz politikası bütçeyi tanınmaz hale getirdi’

Devlet bütçesi ilk 6 ayda eriyince, Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e ek bütçe teklifi sunuldu. Ek bütçe teklifinde, 880 milyar 475 milyon TL gider ödeneği eklendi.

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Bütçe ödeneğinin artırılmasına gerekçe olarak, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde meydana gelen önemli artışlar gösterildi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel blogundaki yazısında, yanlış ekonomi politikalarının yarattığı sonucun hükümeti ‘ikinci bir bütçe’ye zorladığına dikkat çekti. ‘Bütçe Tanınmaz Halde’ başlıklı yazısında 1.8 trilyon lirayla başlayan bütçenin yıl ortasında 2.8 trilyon liraya çıktığını belirten Eğilmez, yıl ortasında ikinci bir bütçe yapma zorunluluğuna yanlış faiz politikasının yol açtığını söyledi.

KAÇINILMAZ SONUÇ

“Riskleri sürekli artan bir ülkede kurların yükselmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Üretimi büyük ölçüde ithal girdilere dayalı bir ülkede kurların yükselmesinin enflasyonu da yükselteceği açık bir gerçektir” ifadelerini kullanan Eğilmez, döviz kurları ve enflasyonu durdurmanın en etkin yolunun faizi enflasyonun üzerinde belirlemek ve böylece insanların dövize yönelmesini önleyerek kurları denetim altında tutmak olduğunun altını çizdi.

Yıl ortasında resmen ikinci bütçe yaptılar

Ekonomist Mahfi Eğilmez, bütçenin başlangıç durumuyla, yıl ortasında teklif edilen eklemeler yapıldığında geleceği durum arasında bütçe giderleri açısından yüzde 61.7, bütçe gelirleri açısından yüzde 73.4 oranında sapma ortaya çıktığını ortaya koydu. Bu oranların kabul edilebilir sapmalar olmadığını belirten Eğilmez, “Bu, ek bütçe, ek ödenek falan değil resmen yıl ortasında ikinci bir bütçe yapmak demektir” yorumunu yaptı.

‘Bilimden ayrılanı kurt kapar'

Ekonomist Mahfi Eğilmez kurlar yükselince enflasyon arttığını dolayısıyla tahsil edilen vergiler artsa da harcamalar için ayrılan ödeneklerin yetmez hale geldiğini belirtti. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının da eklenmesiyle Hazine (dolayısıyla bütçe) üzerindeki yükün arttığını dile getiren Eğilmez, tüm bunların ikinci bir bütçe zorunluluğu yarattığını söyledi. Türkiye'de ekonomi yönetiminin iktisat biliminden saparak ısrarla yanlış yolda ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Eğilmez, “Bilimden ayrılanı kurt kapar” dedi.