Yaptırım altındaki Rus ekonomisini böyle toparladı: Maxim Oreshkin kimdir?

Batı ülkelerinin sert ekonomik yaptırımlarıyla boğuşan Rusya'da ekonomi bürokrasisinin tepe isimlerinden Maxim Oreshkin'in Moskova'nın ekonomik kontrataklarının mimarı olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından batılı ülkelerin Moskova’ya uyguladığı ekonomik ve yaptırımlar nedeniyle Rusya küresel finansal sistemden dışlanırken ekonomisinin çöküp çökmeyeceği de merak ediliyordu.

Rus bankalarının SWIFT’ten çıkartılması, Rus ürünlerinde uygulanan ambargolar ve Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri ile Rus iş insanlarının mal varlıklarına el konulması gibi uygulamalar nedeniyle Rus ekonomisi zor zamanlar yaşasa da ülke aldığı önlemler sayesinde yaptırımların bir kısmını boşa düşürdü.

Rusya Merkez Bankası 24 Şubat’taki askeri harekatın ardından başlayan rubledeki sert değer kaybına sıkı sermaye kontrolleri ile yanıt verirken 23 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerine sevk edilen doğalgazın parasını ruble olarak talep etti.

Böylece rublenin değeri tekrar yükselirken Rus ekonomisinin kimi göstergeleri de beklenenden daha az zayıfladı. Tüm bu ekonomi politikalarının mimarı ise Putin’in 40 yaşındaki yardımcısı Maxim Oreshkin.

Bloomberg’de yer alan habere göre Oreshkin, Putin yönetiminde ekonomi politikası konusunda en kilit isim. Oreshkin ayrıca Moskova yönetiminde şu anda batı ülkelerindeki finans sektöründe deneyim kazanmış birkaç kişiden biri.

MAXIM ORESHKIN KİMDİR?

Daha önce Fransız banka Societe Generale’in Rusya biriminde eski bir bankacı olarak çalışan Oreshkin şimdi yaptırımların etkisini zayıflatmak için batı finans dünyasından edindiği deneyimini kullanıyor. Oreshkin ayrıca Rusya’da yatırımcı dostu bir ekonomi politikası oluşturmaya çalışan kadronun da uzun süredir parçası.

İlk gençliğini Sovyetler Birliği’nin sonu döneminde yaşayan kuşağın parçası olan Oreshkin Moskova doğumlu. Bir akademisyen ailesinin iki oğlunun en küçüğü olan ve Moskova Ekonomi Yüksekokulu mezunu olan Oreshkin şuanda ülkenin en önemli teknokratları ile birlikte çalışıyor.

Birlikte çalıştığı teknokratlar arasında ayrıca Bank of Russia Başkan Yardımcısı 44 yaşındaki Alexey Zabotkin ve 39 yaşındaki Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolychev de yer alırken seçkin Rus ekonomi okullarından mezun bu kişilerin de bu işlere başlamadan önce Avrupa’daki bankalarda önemli rollerde çalıştıkları belirtiliyor.

‘RUBLE İLE ÖDEMENİN ETKİSİ OLUMLU OLDU’

Oreshkin’in Rusya’nın ekonomi hamlelerinin mimarı olduğu düşünülse de kendisi bu konuda net bir bilgi vermekten kaçınıyor. 40 yaşındaki bürokrat Bloomberg’e verdiği demeçte, “Gaz için ruble ile ödeme alma planının etkisinin olumlu olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunurken bu sistemi tasarlayıp tasarlamadığı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Oreshkin ayrıca Rusya’nın uluslararası rezervlerine el koyulmasını ve ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik engellemeleri nedeniyle ödeyemediği borçların temerrüt olarak ilan edilmesine de tepki gösterdi.

Konu ile ilgili Bloomberg’in görüşlerine başvurduğu Putin yönetiminin ilk yıllarında hükümete danışmanlık yapan, daha sonra ise Putin yönetimine muhalefet eden ekonomist Sergei Guriev, “Şu anda yaptırımları nasıl aşacaklarını bulmakla meşguller ve bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞIN ARDINDAN RUSYA EKONOMİSİNDE NELER OLDU?

Rusya’nın askeri harekâtının ardından başlayan yaptırımların Kremlin’e verdiği ekonomik zararlar tahminlerin altında kalırken bu yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin daralması öngörülüyor.

Diğer bir taraftan ruble, Rusya’nın aldığı önlemler sayesinde mart ayında gördüğü tarihi düşük seviyelerinden bu yana dolar karşısında yüzde 110’un üzerinde artış gösterdi.

Ülkede yıllık enflasyon savaş sonrası yaşanan gelişmelerin ardından nisanda yüzde 17,83 ile Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşsa da sonrasında yine Ruble’nin değerinin yükselmesi ve enerji fiyatlarının artışı ile ülkeye yoğun para girişi olması gibi sebeplerle frenlendi.

Rusya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre yıllık enflasyon mayısta yüzde 17,1’e haziranda ise yüzde 15,9’a geriledi.

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