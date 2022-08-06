Yaş meyve ve sebze ihracatçısı günlerdir Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekliyor

Bulgaristan'daki laboratuvarın kapalı olması nedeniyle, yaş sebze-meyve taşıyan Türk TIR’larının Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekletilmesine tepki gösteren İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “İhraç edilecek yaş sebze ve meyveler çürüme riskiyle karşı karşıya” dedi.

İsmail AKIN

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin Bulgaristan sınır kapısında evrak, kalite ve analiz kontrollerindeki gecikmelere tepki gösterdi.

Bahşi, “Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapısı olan Kapıkule'den geçişte, Bulgaristan tarafında gıda ve benzeri bazı ürünlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarın kapatılarak analiz için malların sınıra 350 kilometre uzaklıktaki Sofya'ya gönderilmesi nedeniyle nakliyeci esnafı 4-5 gün sınır kapısında beklemek zorunda kaldı” dedi.

“Bu yüzden ihraç edilecek yaş sebze ve meyveler çürüme riskiyle karşı karşıyadır” diyen Bahşi, “Girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bu şartlarda bir de ihracatçının böyle sorunlarla karşı karşıya kalması zaten zor durumda olan üreticiyi üretemez hale getirmektedir” diye konuştu.

‘BİR GİRİŞİMDE BULUNACAK MISINIZ?’

Konuyu Meclis gündemine taşıyıp Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi sunan Bahşi, şu sorulara cevap aradı:

-Yaşanan sorunun aşılması, mağduriyetlerin giderilmesi için Bulgaristan makamları nezdinde bir girişiminde bulunacak mısınız?

-İhracatçının önünü açarak üreticimizin güçlenmesi için bir çalışmanız var mıdır?

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