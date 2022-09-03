Yassıada’ya yatırımcı aranıyor

AKP iktidarı Yassıada'ya yaptırdığı otele yaptırımcı arıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, alkol servisi olmadığı ve rağbet görmediği için zarar ettiği iddialarından sonra kamuya devredildiği ortaya çıkan adadaki 5 yıldızlı otel için "tahsis duyurusu" yayımladı.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı, adı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’da açılan Katre Island adlı 5 yıldızlı otelin işletmesi için yatırımcı arıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, “Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” başlığıyla yayınlanan ilanda, “Üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir” denildi.

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Girişimcilerin 7 Eylül’den itibaren şartnameyi alabilecekleri ve 19 Eylül’e kadar başvuru yapabileceği açıklandı. Birden fazla başvuru yapılması halinde, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacağı kaydedildi.

Tek başvurunun olması halinde ise girişimciden, yatırımın özelliğine göre belirlenecek tutarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebileceği belirtildi.

TOBB KAMUYA DEVRETTİ

Yap-İşlet-Devret modeliyle 2018’de hizmete açılan otelin alkol ruhsatı olmadığı için rağbet görmediği sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bazı etkinliklerinde kullanıldığı ileri sürülmüştü.

TOBB’a bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş, Nisan ayında otelin işletme hakkının kamuya devredilmesi için görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

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