Yatırımcıların gözü Jackson Hole’e çevrildi

Küresel piyasalarda dolar endeksi temmuzda gördüğü 20 yılın zirvesi olan 109.29’a yakın seyrederek gücünü korurken, gözler bugün başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda çevrildi.

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Küresel piyasalarda doların seyri açısından Jackson Hole toplantılarından çıkan mesajlar kritik önemde olacak. Dünya merkez bankacılarının katılacağı toplantıda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın da 26 Ağustos'ta konuşma yapması bekleniyor. Yatırımcılar büyümeye dair risklerin artması sonrası Fed'in faizleri ne kadar agresif şekilde artıracağını tartmaya çalışıyor. Piyasanın genelinde bu toplantılardan daha şahin sinyaller gelmesi beklenirken, Goldman Sachs güvercin tonda mesajlar verilebileceğini öngördü.

GÜVERCİN MESAJ GELEBİLİR

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius'a göre Powell faiz artış hızının yavaşlatılmasını vurgulayan bir konuşma yapabilir. Bu yönde gelecek bir mesaj ise risk iştahında artışa neden olabilir. Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari ise merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için parasal sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğinin çok açık olduğunu söyledi.

Altın, Powell'ı bekliyor

Altın, gelen son verilerin ABD ekonomisinde zayıflığa işaret etmesi sonrası yatırımcıların Fed'in parasal sıkılaşma patikasını değerlendirmesiyle yükselişine ara verdi. Altının onsu dün en yüksek 1.753 doları, en düşük 1.742 doları gördü. Haftanın üçüncü işlem gününde dolar endeksi sınırlı da olsa yükseldi ve 108 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/Dolar paritesi de 0.99 seviyesindeki seyrini koruyor.