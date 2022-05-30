Yatırımların geleceği e-ticaret yasasında

İnternetteki alışveriş platformları ile ilgili çıkması beklenen e-ticaret yasası, sektörün geleceğini belirleyecek.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Sektör olarak 6 milyar dolarlık yabancı yatırım getirdiklerini ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, ihracata başlayan sektörün büyümesinin devam etmesi için bu yatırımların önemli olduğunu vurguladı. Dijitalleşmeye öncülük eden bir sektör olduklarını anlatan Çetin, e-ihracatın da başladığı bir dönemde pazaryerlerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Trendyol olarak 260 bin satıcıyı 30 milyon müşteriye ulaştırdıklarını ifade eden Çetin, Türkiye'deki bu güçlü altyapı sayesinde geliştiklerini kaydetti.

YERLİ ÜRETİM

Çetin, “Şirketimiz üzerinden Türkiye'de gerçekleşen satışların yüzde 70'ini yerli ürünler oluşturuyor. 83 bin satıcı platformumuzda satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye'de üretti” dedi.

3 milyar Euro'luk ihracat hedefi

Yurtdışına açılış hedefleri doğrultusunda Berlin'de ofis açtıklarını ifade eden Çağlayan Çetin, Trendyol olarak bu yıl Almanya'ya 400 milyon Euro, 3 yıl içinde de 3 milyar dolarlık e-ihracat hedeflediklerini aktardı. Çetin, yakında Londra, Amsterdam ve Lüksemburg'da da ofis açacaklarını söyledi.